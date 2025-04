Luis Ventura reveló amenazas de muerte: “Una mafia está detrás”

El presidente de APTRA le hizo una dura advertencia a los que le enviaron los mensajes.

Hoy 09:52

Luis Ventura fue amenazado de muerte por una organización criminal y presentó la denuncia en la Justicia.

Desde las redes sociales de Puro Show (El Trece) dieron la información y detallaron: "Luis Ventura en peligro. Recibió cuatro amenazas de muerte de una organización criminal. El tema ya está en la Justicia".

A su vez, el periodista Pablo Layus se comunicó con el periodista y compartió su palabra al aire de Intrusos (América TV): "Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos. Yo lo presenté en la Justicia y chau, que se vayan a la con... de su madre".

"Cuando me apunten que no le erren, que no me dejen respirando, porque los voy a buscar", advirtió Ventura. Layus aportó detalles y contó que las amenazas estarían vinculadas a las declaraciones del conductor de Secretos Verdaderos sobre Viviana Canosa y su denuncia.