"En los dos últimos años el presupuesto de las universidades se ha visto fuertemente restringido"

El rector de la UNSE, Héctor Paz, visitó los estudios de Radio Panorama y se refirió a las políticas de ajuste de la administración de Javier Milei que afectan sensiblemente la vida institucional de las universidades.

Hoy 13:47

Este miércoles, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero dialogó a través del aire de Radio Panorama sobre la actualidad institucional de esa casa de altos estudios. En la entrevista, también realizó un balance de los ocho años de su gestión —que atravesó tres presidencias diferentes— al cumplirse un año de la primera marcha federal en defensa de la educación universitaria pública y gratuita, en un contexto de fuertes ajustes presupuestarios dispuestos por el presidente Javier Milei.

"Actualmente seguimos en las mismas condiciones. Hace un año advertíamos sobre la necesidad de recomponer el presupuesto, porque consideramos que una política pública centrada en la educación superior le brinda a la sociedad la oportunidad de acceder a carreras que profesionalizan roles clave en áreas como la salud, la educación, la seguridad, la justicia y muchas otras necesidades sociales, mejorando así la calidad de vida de toda la población", señaló el funcionario.

Paz puntualizó que "el presupuesto de la universidad se compone de los gastos en personal docente y no docente, y de los gastos de funcionamiento. Las representaciones gremiales acuerdan los incrementos salariales, pero estos ajustes han quedado rezagados respecto a los índices de inflación. Es fundamental recuperar el poder adquisitivo de todos los trabajadores universitarios. Por otro lado, los gastos de funcionamiento comprenden servicios básicos que cualquier institución debe afrontar, además de requerimientos de infraestructura, mantenimiento y equipamiento. Hoy no estamos en condiciones de adquirir lo necesario. La falta de presupuesto para investigación también tiene un fuerte impacto, especialmente en disciplinas que requieren equipamiento específico y costoso, muchas veces valuado en dólares, así como insumos con precios elevados".

Sobre sus ocho años al frente del rectorado de la UNSE, Paz apuntó que concibe la función pública "como una vocación de servicio".

"Para mí, ejercer este cargo ha sido un gran honor. Dirigir una facultad y una universidad representa una enorme responsabilidad. Hemos trabajado con dedicación, convencidos de que tenemos el deber de garantizar el acceso a la educación superior para todas las personas. Comenzamos en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, atravesamos los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández —incluidos los dos años de pandemia— y estos últimos con la gestión de Javier Milei. En este último tramo, el presupuesto de las universidades se ha visto fuertemente restringido. Desde nuestra experiencia, sabemos que cuando los recursos no alcanzan, es necesario priorizar, reestructurar y definir qué acciones son posibles de ejecutar. Muchas de ellas, lamentablemente, quedan postergadas. Nuestra razón de ser son los estudiantes. Cuando se habla de becas, nos referimos a montos que rondan los 20 mil pesos, una cifra claramente insuficiente para cubrir un mes de vida. Por eso, debemos implementar nuevas acciones que nos permitan contener a quienes más lo necesitan. Hay necesidades básicas que deben ser cubiertas de forma urgente".

Sobre la construcción del Hospital de Clínicas, Paz explicó: "Se trata de una iniciativa del Gobierno de la provincia. El hospital fue concebido, diseñado y proyectado como un modelo de hospital universitario, y ya se encuentra en etapa de construcción frente al Nodo Tecnológico, con fondos provinciales. Firmamos un convenio con el Ministerio de Salud para que se nos otorgue la parte asistencial y docente, designando a los profesionales que serán profesores y tutores de nuestros estudiantes. También firmamos en su momento con ministros como Nicolás Trotta y Carla Vizzotti acuerdos para -entre otras cosas- el equipamiento del hospital, algo que aún no se ha concretado. Sin embargo, tenemos que pensar en estrategias para habilitarlo, aunque sea de manera gradual. Antes de fin de año la obra estará concluida, y a partir de ahí comenzaremos a planificar conjuntamente cómo ponerla en funcionamiento. Esta obra permitirá la formación de nuestros médicos en condiciones óptimas. Desde Nación, las respuestas han estado siempre condicionadas por los ajustes presupuestarios. Hasta ahora, no hemos tenido ninguna confirmación de financiamiento para estas nuevas iniciativas. Solicitamos audiencias con las autoridades nacionales, pero no hemos recibido respuesta. Esperamos que esta actitud cambie".