Nuevo respaldo de EEUU a Milei: “La Argentina merece el apoyo del FMI porque está cumpliendo con las reformas”

El secretario del Tesoro de Trump habló en un evento en Washington, donde se refirió a las tareas que lleva adelante el gobierno argentino. También puntualizó sobre las reformas que tiene que tener el FMI y sobre el rol de China.

Hoy 16:55

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó su apoyo al gobierno de Javier Milei y opinó acerca del nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la Argentina.

“Argentina merece el apoyo del FMI porque el país está haciendo avances importantes en cumplir con los parámetros fiscales. Es un ejemplo perfecto”, sostuvo en un discurso en Washington.

Bessent recordó que a principios de abril estuvo en Buenos Aires para “demostrar el apoyo de Estados Unidos”. Durante su estadía en la Argentina, el funcionario de Donald Trump se reunió con el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En su discurso, el secretario del Tesoro, deslizó que el Fondo debe exigirle responsabilidades a los países, pero advirtió que “a veces el FMI debe negarse”. “La organización no tiene la obligación de prestar a los países que no implementan reformas económicas. La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores del éxito del FMI, no la cantidad de dinero que presta la institución”, justificó.

Bessent criticó que el Fondo y el Banco Mundial se desviaron de sus misiones iniciales. En esa línea, llamó a Estados Unidos y a los países accionistas del organismo encabezado por Kristalina Georgieva a “convertir al FMI en el FMI de nuevo”.

“No toleraremos que el FMI deje de criticar a los países que más lo necesitan, principalmente a los países con superávits como China, que han aplicado políticas distorsionadoras a nivel mundial y prácticas monetarias opacas durante décadas”, afirmó.

“El Banco Mundial ya no debería esperar más cheques en blanco para un marketing vacío centrado en palabras de moda, acompañado de compromisos blandos con las reformas”, planteó. Por eso, le reclamó al BM que sea “neutral en términos tecnológicos” e invierta en la producción de energía basada en gas y otros combustibles fósiles.