Apareció Marcelo Corazza y protagonizó un tenso momento con un notero: “No me violenten”

El exparticipante de “Gran Hermano” y productor de Telefe está a la espera del juicio en el que se lo acusa de corrupción de menores.

Hoy 18:23

El nombre de Marcelo Carozza resurgió en los últimos días después de que su nombre se deslizara cuando trascendió la información de una red de trata de menores en la que supuestamente estarían implicados algunos famosos.

El ex participante de Gran Hermano (Telefe) enfrentará un juicio en agosto por corrupción de menores y, en el ínterin, trabaja como instructor en un gimnasio. Un cronista del programa Desayuno Americano (América) intentó entrevistarlo para hablar sobre el tema, pero él reaccionó con molestia. “No voy a declarar nada chicos, ya lo saben. No voy a hablar”, lanzó.

Consultado sobre las acusaciones en su contra, lanzó: “Che, no está bueno, pasaron un montón de cosas en la Argentina para que me vengan a romper las pelotas a mí con eso. No voy a hablar. Dejame entrar a mi casa, por favor”.

Luego le preguntaron al productor de Telefe si tenía relación con Lizy Tagliani y respondió molesto: “No voy a hablar, dejame entrar la bicicleta y no me violenten”.

Por último, le consultaron respecto a cómo se encuentra actualmente. Con ironía, dio por terminada la nota con un contundente: “Sí, ¿me ves? Estoy en mi mejor momento”.