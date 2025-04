Una joven santiagueña frente al Papa: el día en que Milagros Acosta fue escuchada en el Vaticano

Milagros Acosta, docente y activista, participó del documental “Amén: Francisco Responde” junto a otros jóvenes del mundo. Desde Santiago del Estero, llevó sus convicciones al corazón mismo del Vaticano y vivió un momento inolvidable con el Papa Francisco.

La muerte del papa Francisco, ocurrida el pasado lunes, generó conmoción y tristeza en todo el mundo, especialmente entre los argentinos que lo sintieron siempre cercano. En este contexto, Noticiero 7 dialogó con Milagros Acosta, una joven santiagueña que, años atrás, tuvo el privilegio de mantener un encuentro con el Santo Padre en Roma, en el marco del documental “Amén, Francisco responde”.

Milagros formó parte de una convocatoria internacional de jóvenes seleccionados para participar de un intercambio con el Papa. “Al principio no sabíamos que se trataba de él. Fue después de varias entrevistas que nos confirmaron que íbamos a dialogar con el Papa Francisco”, contó la joven, quien entonces tenía 23 años y viajó acompañada por su madre.

Durante la entrevista, recordó ese momento como una experiencia transformadora y profunda: “Se generó un clima de confianza. Él se sentó con nosotros en ronda y escuchó con atención cada una de nuestras inquietudes”. Milagros llevó al encuentro su mirada como joven, docente y catequista, pero también como militante de los derechos de las mujeres y las diversidades. En ese contexto, le entregó al Papa un pañuelo verde, símbolo del movimiento por la legalización del aborto en Argentina. “Fue una decisión valiente para muchos, polémica para otros. Pero lo hice con respeto y convicción. Él me escuchó, me abrazó y me habló desde la misericordia”, relató.

El documental, que inicialmente estaba previsto para durar tres horas, se extendió a cinco, por decisión del propio Francisco, quien quiso escuchar a cada uno de los diez jóvenes presentes. Se abordaron temas tan diversos como la migración, los abusos dentro de la Iglesia, el rol de las mujeres, la fe y la inclusión.

Milagros también recordó que, al finalizar el encuentro, el Papa les regaló un rosario y un pequeño libro sobre fraternidad. “Me siento bendecida de haber vivido algo así. Fue como un sueño. Nunca imaginé, viniendo de una familia humilde y de un barrio como el 8 de Abril, poder estar frente a una figura como la de él”, expresó emocionada.

Actualmente, la joven continúa su labor social desde nuevos espacios, brindando charlas de Educación Sexual Integral en escuelas, iglesias y comunidades de todo el país. “Sigo el mismo camino de compromiso social, pero desde otras herramientas”, dijo.

Al cerrar la entrevista, dejó un mensaje para los jóvenes santiagueños: “Que sigamos el camino de la rebeldía, que soñemos con una iglesia inclusiva y una sociedad más justa. Nada es imposible”.