¿Puente confirmado?: lo que tienes que saber sobre el viernes 2 de mayo

El jueves 1° de mayo es feriado inamovible por el Día del Trabajador, pero el viernes 2 genera dudas: no es feriado nacional, aunque podría sumarse al descanso.

Hoy 17:16

Con la llegada de mayo, muchos argentinos ya empiezan a planificar cómo aprovechar el feriado del Día del Trabajador, que este año cae jueves. La gran pregunta es qué sucede con el viernes 2.

De acuerdo al calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete, el jueves 1° de mayo es un feriado nacional inamovible, tal como lo establece la Ley 27.399. Esto significa que no puede trasladarse a otro día con el objetivo de extender el descanso.

Sin embargo, el viernes 2 de mayo fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional, a través del decreto 1027 publicado en noviembre del año pasado. Esta medida se enmarca en la facultad del Ejecutivo para sumar hasta tres jornadas no laborables al calendario anual, con el propósito de promover el turismo interno.

La diferencia clave entre un feriado y un día no laborable está en la obligatoriedad: mientras que en un feriado rigen las normas del descanso dominical y, en caso de trabajar, se paga el doble, en los días no laborables la decisión recae en el empleador. Es decir, cada empresa o institución puede decidir si da libre o no.

Por lo tanto, algunas personas podrán disfrutar de un descanso extendido de cuatro días —desde el jueves 1 hasta el domingo 4—, mientras que otras deberán asistir a sus lugares de trabajo el viernes, percibiendo ese día como una jornada laboral habitual, sin adicionales.