Este domingo se disputará la tercera fecha de la Copa Santiago

Hoy 19:13

Este domingo 27 de abril se disputará la tercera fecha de la Copa Santiago del fútbol femenino con una jornada cargada de partidos en el predio de UPCN. Los encuentros se disputarán en tres canchas en simultáneo desde las 8 de la mañana.

CANCHA 1

08:00: Central Córdoba vs. Instituto Santiago (Primera División)

09:00: Central Argentino vs. Unión Santiago (Primera División)

10:00: Sarmiento vs. Mitre (Primera División)



11:00: Central Argentino vs. Unión Santiago (Reserva)

12:00: Central Córdoba vs. Instituto Santiago (Reserva)



CANCHA 2

08:00: Estudiantes vs. Agua y Energía (Reserva)

09:00: Sarmiento vs. Mitre (Reserva)



10:00: Central Argentino vs. Unión Santiago (Sub15)

11:00: Central Córdoba vs. Instituto Santiago (Sub15)

12:00: Sarmiento vs. Mitre (Sub15)



CANCHA 3

10:00: Central Córdoba vs. Mitre (Sub13)

11:00: Sarmiento vs. Central Argentino (Sub13)