YPF suspendió la construcción de la planta de GNL en Río Negro

“El proyecto no cambia en el fondo”, indicaron en YPF. Utilizarán buques regasificadores. Reconocieron que “puede ser que haya menos mano de obra”.

Hoy 19:56

YPF tomó una decisión importante para el futuro de las exportaciones del país: no se hará la planta de GNL proyectada en Río Negro. Según confiaron desde la empresa a TN, se reemplazará esa obra por la utilización de buques regasificadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Nadie se pierde esa inversión. El proyecto no cambia en el fondo”, indicaron desde YPF a TN. Reconocieron que “puede ser que haya menos mano de obra”, pero igual se va a necesitar para construir espigones para los barcos y los tres gasoductos que se requieren.

Te recomendamos: Planta de GNL: Alberto Weretilneck destacó que “es firme la decisión” de YPF de invertir en Río Negro

“El Proyecto apunta a producir 28 millones de toneladas de GNL para el 2031 y eso va a seguir siendo así. La única diferencia es que no haremos una planta on shore”, remarcaron desde la empresa. “Se va a seguir necesitando mucha mano de obra y la inversión es más o menos la misma. Se va a seguir haciendo en Río Negro”, explicaron.

En tanto, desde el gobierno provincial aseguraron que “la decisión de la empresa YPF de operativizar la exportación de GNL desde el Golfo San Matías con barcos fábrica, en lugar de una planta en tierra, no modifica en absoluto la cantidad de toneladas de GNL previstas para la exportación". Y agregaron: "El valor agregado al producto redundará de igual forma en la provincia de Río Negro, sea una planta on shore o plantas off shore".

Te recomendamos: Kicillof llegó tarde: por sus restricciones ideológicas perdió la inversión millonaria de la planta de GNL

En la misma línea, señalaron que “la decisión de YPF de utilizar barcos, y no una planta en tierra, no cambia absolutamente ninguno de los términos de los acuerdos alcanzados oportunamente en la materia”. Y aclararon: “Hasta el momento, la empresa no había formalizado ningún proyecto de construcción de la planta, y siempre estuvo bajo análisis de las empresas la forma en que se llevaría a cabo".

Desde el Ejecutivo provincial manifestaron que desde un primer momento se planteó, en una primera etapa, la utilización de un barco licuefactor, dejándose para una instancia posterior la eventual construcción de una planta en tierra. “Con la decisión conocida hoy, se aceleran los tiempos para alcanzar los máximos volúmenes exportables”, finalizaron.

En cuanto a las fuentes de trabajo, desde UOCRA Neuquén hicieron hincapié en que “la obra importante es el oleoducto que va a empezar ahora. Ese es muy grande, porque va a una planta en Allen. Ya hicimos el primer tramo de 129 kilómetros hasta Loma Campana”.

“Era una obra de 5 años en total con la planta, ahora los caños va a ser más rápido”, indicaron. No obstante, aclararon que no había tanta mano de obra calificada para la obra, aunque sí reconocieron que hubiese generado “un derrame importante” durante el tiempo que durase la obra.

En la misma línea, el titular de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, manifestó a este medio que “en este momento reina la incertidumbre. Semana a semana se avanza y se retrocede”. Y apuntó: “Pero esta decisión baja el volumen de contrato para nosotros”.

Meses atrás, el presidente de la petrolera argentina, Horacio Marín, buscó disipar los cuestionamientos sobre la multimillonaria inversión. “Si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante”, aseguró en diálogo con El Observador. Y remarcó: “Es un proyecto que tiene mucho interés, no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías”.

Además, hizo hincapié en que “hay mucho interés en el mundo por el proyecto Argentina GNL. Nosotros vinimos a YPF para acelerar este proyecto con el objetivo de que el país pueda exportar unos 15.000 millones de dólares en 2030 solo de gas”.

La planta de GNL en cuestión era la que originalmente se iba a llevar a cabo en provincia de Buenos Aires, puntualmente en Bahía Blanca. Pero las diferencias irreconciliables entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Presidente Javier Milei cambiaron el rumbo de las negociaciones.

Este jueves, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, recordó sus dichos en julio del año pasado, cuando se conoció la decisión de YPF: “El tiempo dirá si esto es un daño para Bahía o para todos los argentinos”. “El tiempo dijo”, sentenció desde su cuenta de X.