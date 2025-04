Sydney Sweeney protagonizará la adaptación cinematográfica del videojuego "Split Fiction"

La película será dirigida por Jon M. Chu y contará con los guionistas de "Deadpool y Wolverine".

Hoy 09:03

Sydney Sweeney será la protagonista de una adaptación cinematográfica del exitoso videojuego Split Fiction, con dirección de Jon M. Chu, según confirmó Variety. El guion de la película está siendo escrito por Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de Deadpool & Wolverine.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La película de Split Fiction será producida por Mike Goldberg y Dmitri M. Johnson, de Story Kitchen (antes conocida como dj2 Entertainment), que actualmente está presentando el paquete de talentos a diferentes estudios, junto a Electric Somewhere, la productora de Chu. Sweeney también participará como productora ejecutiva.

Desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts, Split Fiction combina fantasía y ciencia ficción, siguiendo la historia de dos escritoras, Mio y Zoe, que quedan atrapadas en los mundos que ellas mismas crearon. El juego fue escrito por el director y jefe de Hazelight, Josef Fares, junto a Sebastian Johansson. Se trata de una aventura cooperativa con mecánicas de combate en pantalla dividida, desafíos de plataformas y habilidades distintas para cada personaje.

Fuentes de Variety afirman que aún no se ha definido cuál de los dos papeles principales interpretará Sweeney: si Zoe o Mio.

Lanzado el 6 de marzo, el videojuego fue rápidamente un éxito entre jugadores y críticos, recibiendo reseñas positivas y ventas masivas. Según Hazelight, el juego vendió más de dos millones de copias en su primera semana y ese número sigue creciendo rápidamente.

Sydney Sweeney

Variety fue el primer medio en informar que una película de Split Fiction estaba en desarrollo, generando una guerra de ofertas entre estudios de primer nivel en Hollywood durante la Game Developers Conference (GDC) en San Francisco, en marzo.

El proyecto está liderado por Story Kitchen, de Goldberg y Johnson, una de las productoras más activas en la conversión de videojuegos a pantalla. Entre sus créditos se incluyen las películas de Sonic the Hedgehog, la franquicia Tomb Raider (con una nueva serie animada estrenada en Netflix en octubre de 2024), la próxima adaptación de Streets of Rage en Lionsgate, así como películas basadas en It Takes Two (del mismo estudio creador de Split Fiction) y ToeJam & Earl, en desarrollo con Amazon MGM Studios.