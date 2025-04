Penélope Cruz protagonizará el remake en Hollywood de este éxito del cine español

Se suma a Edward Norton y Seth Rogen en lo próximo de Olivia Wilde, una nueva versión de "Sentimental".

Penélope Cruz se ha incorporado al reparto de la próxima película como directora de Olivia Wilde, que protagonizará junto a Edward Norton y Seth Rogen. Se trata de una comedia romántica titulada The Invite que cuenta la misma historia que Sentimental, el filme dirigido por Cesc Gay.

Este remake hollywoodiense de la película española que protagonizaron Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan (quien ganó el Goya de mejor actor de reparto por su interpretación) versará sobre una pareja que invita a casa a sus vecinos a su casa y, después de unos giros inesperados, comienza a explorar las complejidades de las relaciones modernas.

El rodaje de The Invite ya ha comenzado en Los Ángeles pero se desconoce por el momento la fecha de estreno. Este será el tercer largometraje de Olivia Wilde (a quien hemos podido ver hace poco como estrella invitada en The Studio) en la silla de dirección, y llegará después de su aclamado debut en 2019 y la comentadísima producción de No te preocupes querida (2022), su colaboración con Florence Pugh y Harry Styles.

