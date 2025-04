Sofía Clerici reapareció en televisión y destrozó a Jesica Cirio: “La vida te da lo que merecés”

El cronista de A la tarde (América) Oliver Quiroz encontró a la mediática en Capital y la abordó con la cámara prendida. Al principio se mostró muy reticente a hablar y entró a una dietética.

Hoy 17:55

Sofía Clerici reapareció en televisión después de que detuvieran a Elías Piccirillo, marido de Jesica Cirio, por estafa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cronista de A la tarde (América) Oliver Quiroz encontró a la mediática en Capital y la abordó con la cámara prendida. Al principio se mostró muy reticente a hablar y entró a una dietética.

Al salir del local, la examante de Martín Insaurralde lanzó muy picante refiriéndose a la modelo: “La vida te da lo que merecés”.

“Hiciste unos posteos hablando sobre el karma...”, le dijo el periodista. “Esos posteos los hago siempre. Yo soy muy de la energía, del karma, de la vida, y es así”.

Luego, el notero le preguntó si creía que Cirio era una víctima de todo lo que le estaba pasando por Piccirillo. Tajante, Clerici contestó: “No sé chicos... cada uno... la vida te da lo que merecés, que sé yo, qué queres que te diga”.

“Si sos oscura, te pasan cosas oscuras”, dijo. “Nunca tuve relación con esa señora, nunca fui amiga, nada”, aclaró sobre la presentadora.

Por otro lado, no cree que Cirio no supiera lo que hacía Piccirillo: “¿Qué victima? ¡Por favor!“.

“Estoy enfocada en la búsqueda de mí bebé, con energía linda. Yo la verdad que no miro la tele y no sé ni qué está pasando. Si me preguntás, lo único que te puedo decir es que el karma en la vida...”, cerró la influencer.