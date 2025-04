Escándalo en San Lorenzo: allanaron la sede y la casa del presidente Marcelo Moretti luego de su autodenuncia

El procedimiento fue por orden del fiscal Maximiliano Vence de la Policía de la Ciudad, luego de la autodenuncia del dirigente. Además, ordenaron secuestrar su teléfono celular.

Mientras la Justicia Nacional avanza lentamente en la investigación por "averiguación de ilícito" contra Marcelo Moretti, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires pisa el acelerador. Este viernes, la jueza Rocío López Di Muro aceptó el pedido del fiscal Maximiliano Vence y ordenó allanamientos en la sede de San Lorenzo y en el domicilio del presidente en licencia, en el marco de una causa por administración fraudulenta y violación al artículo 5 de la Ley del Deporte, delitos que contemplan penas de 1 a 5 años de prisión.

La causa fue iniciada de oficio por el propio fiscal Vence tras la difusión de un video en el programa TLN Denuncia, donde se ve a Moretti guardando 20.000 dólares en efectivo en su saco. El material sugiere un presunto cobro ilegal vinculado al fichaje de un jugador juvenil. En su defensa, el dirigente afirmó públicamente que se trataba de una donación registrada en los libros contables del club. Sin embargo, al autodenunciarse en fiscalía, ya no habló de donación, sino de una "transacción", sin mayores precisiones.

Allanamientos y búsqueda de pruebas

Durante el operativo en el club, el Cuerpo de Investigadores Judiciales y la Policía de la Ciudad secuestraron libros contables, registros de ingresos, la ficha del jugador involucrado y las cámaras de seguridad del club. El objetivo es constatar si existe algún respaldo documental que avale la versión de Moretti.

Al mismo tiempo, otro grupo policial se dirigió a su domicilio para incautar dispositivos electrónicos y documentos personales, aunque no lograron secuestrar su teléfono celular, ya que Moretti no se encontraba allí. Según su entorno, el lunes se presentará en Tribunales para entregar voluntariamente el equipo.

Testigos clave y otras causas

El fiscal también quiere obtener la versión completa del video, que Moretti dijo tener en su poder. Su testimonio aún no fue solicitado, pero será convocado una vez analizado todo el material fílmico. Por el momento, sí podría declarar María José Scottini, la mujer que aparece entregándole el dinero. No está imputada y sería citada como testigo, ya que no se evidencian indicios de cohecho.

La causa suma otro testimonio fuerte: el exjugador Néstor Ortigoza presentó una denuncia donde señala presiones directas de Moretti para incluir jugadores específicos en las divisiones juveniles, pese a sus condiciones físicas o técnicas inferiores. Este testimonio podría abrir una línea de investigación aún más profunda sobre el manejo de las Inferiores del club.

Además, se investiga una presunta irregularidad en el financiamiento del viaje de la barra brava a Quito por Copa Libertadores, cuyo costo fue de 30.000 dólares y, según el video, habría sido cubierto por el club. El fiscal intentará establecer si esos fondos están debidamente justificados en los balances contables.

Estrategia judicial en juego

La celeridad de la justicia porteña tiene dos objetivos: preservar pruebas sensibles antes de que puedan ser manipuladas y avanzar lo suficiente para ganar la disputa de competencia con la Justicia Nacional, que recién citó a César Francis —quien realizó la primera denuncia— para el lunes.

Mientras tanto, el abogado de Moretti, Gastón Marano, ya anticipó que se pondrá a disposición de la fiscalía. La causa no solo compromete al presidente en licencia de San Lorenzo, sino que también amenaza con exponer una trama compleja de relaciones políticas, deportivas y económicas dentro del club de Boedo.