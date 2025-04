Otra triste noticia para Jésica Cirio: encontraron muerta a su hermana

Dentro de un gran hermetismo, aseguraron que la mujer llevaba una semana fallecida. “Aún no determinan las causas de la muerte. Llegó con algo particular en el cuerpo, por eso es importante también saber qué dijo la autopsia”, reveló Ángel de Brito.

Hoy 07:42

La noticia sacudió la noche de este viernes. Es que encontraron muerta a la hermana de Jésica Cirio. Hermetismo. “Algo particular en el cuerpo”, remarcaron.

“Acá estoy leyendo una noticia que realmente me sorprendió y tiene que ver con Jésica Cirio. Sí. Una noticia tremenda. Dicen en Caras: murió de manera misteriosa la hermana de Jesica Cirio. La verdad, ni me acordaba que Jesica tenía una hermana. Una hermana, así que una tragedia tremenda para la familia”, reveló Ángelde Brito en LAM.

“Dice que la hermana de la modelo fue encontrada sin vida en su hogar. Durante la emisión de Entrometidos, en NET TV, Diego Suárez confirmó la muerte de la hermana de Jesica Cirio en medio de la polémica por la investigación en torno a una estafa millonaria de su marido, Elías Piccirillo. Desde la familia hay un gran hermetismo y pese a que el hecho pudo haber ocurrido hace una semana, aproximadamente, se supo que aún no se realizó un velorio”, agregó.

"Tenía algo particular en el cuerpo"

“O sea, es un capítulo más extraño que el otro en la vida de Jesica. El periodista Diego Suárez confirmó en NET que la hermana Jesica fue encontrada sin vida en su hogar y aún no se conocen los motivos del fallecimiento. Pese a que esto ocurrió hace una semana, no hubo declaraciones por parte de la familia ni se conoce el resultado de la autopsia. Después repasa un poco el caso de Piccirillo”, resaltó.

“No hay mucho más información sobre esta joven que murió sola en circunstancias que nadie aclara hasta ahora. Hay un detalle que habla de que tenía algo particular en el cuerpo. Están esperando la autopsia para ver qué es lo que está pasando. Llegó con algo particular en el cuerpo, por eso es importante también saber qué dijo la autopsia", señaló el encargado de revelar la noticia”, subrayó De Brito.

“El domicilio en el que pasó esto es el domicilio de Verónica Mestre, que así se llamaba la hermana de Jéssica. Es en la localidad de Lanús, a pocas cuadras... Verónic Mestre. En Lanús, a pocas cuadras del hospital Evita, donde fue llevada luego de que su madre la encontrara sin vida.