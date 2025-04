Melania Trump violó el protocolo de vestimenta para el funeral del papa Francisco

Las reinas, jefas de Estado, políticas de alto rango o primeras damas deben asistir con vestido largo y mangas largas, acompañadas de una mantilla negra que cubra la cabeza.

Hoy 09:02

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump asistió al funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro junto su esposo y mandatario Donald Trump. La modelo fue a la ceremonia con un look que generó comentarios por su interpretación de las rigurosas reglas de vestimenta.

Las reinas, jefas de Estado, políticas de alto rango o primeras damas deben asistir con vestido largo y mangas largas, acompañadas de una mantilla negra que cubra la cabeza. Un atuendo que simboliza el luto y el respeto hacia el sumo pontífice.

Melania Trump violó el protocolo

La esposa del presidente Donald Trump volvió a desplegar todo su estilo con un coat dress negro con botonadura que combinó con un velo, guantes de encaje a tono y zapatos de tacón con puntera en pico.

Pero un detalle quedó en boca de todos: Melania violó el protocolo de vestimenta para el funeral del santo padre ya que le faltaron las medias color humo negro que corresponden a un luto. Mientras que su esposo también incumplió las rigurosas reglas de vestimenta dictado por el Vaticano al optar por un traje azul marino y corbata a juego.

El papa Francisco eligió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, cerca de un ícono de la Virgen que él veneraba, porque refleja su vida “humilde, sencilla y esencial”, indicó el viernes el arzobispo que administra la basílica.

El sumo pontífice, que murió el lunes a los 88 años de edad, será enterrado este sábado en un nicho de la basílica después de su funeral en la Plaza de San Pedro, a unos 4 kilómetros de distancia.

El cumpleaños atípico de Melania Trump

Curiosamente, el funeral del papa Francisco coincidió con el cumpleaños número 55 de la primera dama de EE.UU. Melania Trump.

“Tiene un cumpleaños de trabajo”, declaró el presidente, Donald Trump ante los periodistas en el avión presidencial antes de aterrizar en Italia.

“No he tenido tiempo de comprar regalos; he estado bastante ocupado”, agregó el mandatario. También dejó en claro que una vez finalizado el funeral del sumo pontífice volverán a Estados Unidos. “La llevaré a cenar en el Boeing, la llevaré a cenar en el Air Force One”, dijo el mandatario norteamericano.