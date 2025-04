Impactante femicidio en Rosario: Una joven fue asesinada frente a sus tres hijos

Por el hecho fue detenido su ex pareja, el principal sospechoso del crimen.

Hoy 11:54

Una joven de 25 años fue asesinada de tres disparos en la noche de este viernes frente a sus tres hijos en su domicilio de la zona norte de Rosario.

El presunto agresor de Ailén Espíndola, la víctima, fue detenido minutos después por la Policía. Se trata de Federico Nicolás A. (25), su ex pareja, quien será llevado a audiencia imputativa por la fiscal María de los Ángeles Granato, a cargo del caso.

El femicidio tuvo lugar en Bouchard y calle 1.338, en el barrio Nuevo Alberdi Oeste. Según los primeros indicios recolectados por la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Federico A. fue a la casa de Espíndola a las 22 y en medio de una discusión sacó un arma de fuego y le dio tres tiros.

La víctima fue hallada en el patio de la propiedad con heridas en la cabeza, en la espalda y en el pecho. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia.

Los peritos forenses secuestraron cuatro vainas servidas calibre 22 que serán enviadas a analizar.

Los agentes pudieron establecer que Ailén había conseguido empleo en la vecina ciudad de Funes y que a veces al regresar a su domicilio encontraba a su ex en la puerta, quien aparentemente ejercía violencia de género porque decía que no le gustaba que trabaje.

No obstante, hasta la noche de este viernes no había datos precisos respecto a si la mujer había radicado denuncias por esos hechos.

Una situación no menor es que no se pudo determinar con exactitud el apellido del presunto autor material del femicidio, ya que es indocumentado. Desde el entorno de la víctima dieron por cierto que se llama Federico A., aunque los hijos que tiene en común con la víctima no llevan ese apellido, sino el de la madre.

Al sospechoso lo arrestaron en inmediaciones de El Jilguero y Los Tala, en el barrio Cabin 9 de la ciudad de Pérez, situada al extremo oeste de Rosario.

Dijo ante los agentes que había disparado “accidentalmente” a Espíndola, aunque carece de valor judicial dicha declaración. La fiscal ordenó que sea trasladado a una sede policial. Por el momento, el arma no fue encontrada.