Telesur, la señal chavista, emitió una falsa noticia con banderas palestinas en el Vaticano durante el funeral del papa Francisco

Insólito. La foto fue tomada durante una visita de una delegación Palestina en diciembre de 2023. El régimen de Nicolás Maduro difundió la fake news sobre la despedida del papa argentino.

Hoy 13:08

El histórico funeral del papa Francisco, que movilizó más de 500 mil personas en la Plaza San Pedro del Vaticano y desperdigadas por las calles de Roma por donde pasó el papamóvil con los restos del argentino hacia la Basílica de Santa María la Mayor, no se salvo de las noticias falsas. Es que la señal chavista de televisión Telesur aprovechó las exequias papales para difundir una foto falsa sobre la presencia de muchas banderas palestinas en la Santa Sede.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Múltiples banderas de Palestina presentes en la Plaza de San Pedro durante el último adiós al papa Francisco", publicó en X la señal que responde al régimen de Nicolás Maduro y acompañó ese mensaje con una foto de una docena de banderas flameando en el Vaticano, que dijeron supuestamente se desplegaron durante el funeral.

Eso es falso. La foto en cuestión corresponde al festejo de navidad de 2023, cuando una delegación de ese país visitó el Vaticano y asistió al discurso que pronunció el Papa argentino durante las celebraciones de esa fecha tan tradicional para la religión católica.

Te recomendamos: El Vaticano inicia nueve días de duelo antes del cónclave para elegir al nuevo Papa

Es decir que la foto no fue manipulada, ya que es real (fue sacada en 2023), pero sí totalmente descontextualizada, ya que nunca existieron tales banderas en la Plaza San Pedro durante la emocionante despedida a Francisco.

Además, si se observa la foto con detenimiento hay detalles burdos que dan cuenta que la foto fue tomada durante navidad. En el margen inferior izquierdo pueden verse a tres personas con los tradicionales gorros de Papa Noel.

Captura de pantalla

"Banderas de Palestina se levantan para despedir al Papa Francisco que siempre fue la voz del pueblo heroico. Y hasta eso logró el Papa Francisco, que en su último adiós cachetearan las caras de los que quieren desaparecerlos", celebró la fake news Madelein Garcia, corresponsal de la cadena, en un mensaje que fue replicado en X por TeleSUR.

Y agregó: "Allí Trump, Vonder Leyen, Milei y el sionismo puro". Enseguida usuarios de X le preguntaron a grok, la inteligencia artificial de esa red sobre la veracidad de la imágen y su respuesta fue contundente.

"Hola, la imagen compartida por teleSUR no corresponde al funeral del Papa Francisco de hoy, 26 de abril de 2025. No hay reportes de banderas palestinas en la ceremonia, que fue un evento formal en la Plaza de San Pedro. La imagen parece ser de manifestaciones pro-palestinas en Roma, posiblemente de octubre de 2023. Aunque el Papa apoyaba la causa palestina, no hay evidencia de tal escena en su funeral", recalcó la IA de la red de Elon Musk.

Una búsqueda inversa de la foto arroja más precisiones: la foto es en realidad una captura de un video que fue subido a la web el 25 de diciembre de 2023, de una Bendición Urbi et Orbi del papa Francisco por la paz mundial, en la que reclamó por la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 y condenó también la respuesta del gobierno de Netanyahu.

Video

Las banderas de Palestina en el Vaticano el 25 de diciembre de 2023.

"Renuevo un llamamiento apremiante para la liberación de quienes aún están retenidos como rehenes. Suplico que cesen las operaciones militares, con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes, y que se remedie la desesperada situación humanitaria permitiendo la llegada de ayuda", sostuvo el papa Francisco aquel día que flameaban las banderas palestinas en la Santa Sede.

"Que no se siga alimentando la violencia y el odio, sino que se encuentre una solución a la cuestión palestina, por medio de un diálogo sincero y perseverante entre las partes, sostenido por una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional", dijo también el santo padre, en un mensaje en el que enfatizó la consigna "no a la guerra, sí a la paz".