¿Por qué Máxima Zorreguieta no fue al funeral del papa Francisco?

Detrás de la ausencia de la reina de Países Bajos hay todo un entramado de conflictos protocolares. Máxima fue la única soberana católica y desarrolló con el sumo pontífice un vínculo de afecto.

Hoy 14:06

Fuera de todo pronóstico, Máxima Zorreguieta, reina de Países Bajos fue la gran ausente en el funeral del papa Francisco, que se llevó a cabo en la basílica de San Pedro.

Esta noticia trajo un gran debate, ya que de todas las representantes de las casas reinantes europeas que asistieron a esta ceremonia, Máxima fue la única soberana católica y desarrolló con el sumo pontífice un vínculo de afecto personal y de respeto institucional.

Sobre las razones que motivaron esta decisión, TN Show conversó con el periodista y especialista en temas monárquicos, Rodolfo Vera Calderón.

Los motivos institucionales y protocolares que impidieron a la Reina Máxima despedir al papa Francisco

Al respecto, el especialista aclaró que en el caso particular de la esposa del rey Guillermo, tuvo varios frentes en contra: “El tema con Máxima es que si bien es argentina y católica, el rey no actúa por cuenta propia en ningún asunto de Estado, así que su fe y vínculo personal (con el pontífice) no le otorgan autonomía institucional para decidir ir a este evento.”

De hecho, el también ganador de la edición 2023 de MasterChef explicó que en ese país, hay cierto malestar entre la sociedad neerlandesa, debido a que la consorte nunca renunció a su credo católico para convertirse en protestante, la religión oficial de ese país. Por ello, se puede inferir que la presencia de Zorreguieta en el funeral de Francisco habría traído severas críticas contra la Casa Real de Orange- Nassau.

Luego, hay cuestiones protocolares ineludibles que incidieron en la decisión final. De acuerdo a la información que Vera Calderón compartió con este medio, la muerte del santo padre sobrevino a una importante fecha conmemorativa del país europeo.

“La fecha del funeral coincide con los preparativos inmediatos de El Día del Rey (Koningsnacht), celebrado el 27 de abril en honor al cumpleaños del monarca. Así que por razones de seguridad, protocolo y representación, los reyes tienen la obligación de permanecer en el país para presidir los actos oficiales, por eso se imposibilitó su presencia en Roma”, detalló el escritor.

Cómo fue el vínculo entre la reina Máxima y el papa Francisco

La primera vez que el rey Guillermo y la reina Máxima asistieron al Vaticano en 2013 con motivo de la misa de inicio del pontificado del papa Francisco. Posteriormente, realizaron una audiencia oficial en 2016 y al año siguiente, en 2017 la pareja real concertó una visita privada para reunirse con el sumo pontífice.

En cada una de estos encuentros, quedó constancia de la cercanía entre Francisco y Máxima. Ambos se mostraron muy cercanos, espontáneos y compartieron algunos momentos de risa, conversaciones por lo bajo y confidencias, todo bajo la complicidad del monarca neerlandés.

Por cierto, Guillermo tiene gran dominio del idioma español y no es ajeno a las costumbres argentinas por influencia de su esposa, una de las reinas consortes más carismáticas de la actualidad.