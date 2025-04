Un paso más en la revinculación: Mauro Icardi recibió a sus hijas en su casa de Nordelta

Luego de dos citas en el Ministerio Público Tutelar, el futbolista se reunió con las dos pequeñas que tuvo con Wanda Nara en su hogar. Los detalles del encuentro

Hoy 17:10

Mauro Icardi y Wanda Nara se encuentran en el ojo de la tormenta hace varios meses debido a su escandalosa separación y la correspondiente batalla legal que están atravesando tanto en el fuero de familia como en el penal. Uno de los puntos de conflicto del matrimonio son las dos hijas que tienen en común, que se radicalizó con el incidente que se dio en el Chataeu Libertador en el mes de marzo, y postergó la revinculación con las pequeñas.

Desde ese momento se estableció un esquema diferente para el proceso. En dos oportunidades, el deportista se revinculó con las niñas en el Ministerio Público Tutelar, bajo la supervisión de psicólogos y especialistas. Hasta que este sábado finalmente pudo recibirlas en la casa de Nordelta que comparte con la China Suárez, quien por orden judicial no puede estar presente.

Las pequeñas llegaron alrededor del mediodía al encuentro con su padre. Y el futbolista siguió con todas las condiciones impuestas por el Juzgado Civil 106, que fueron mencionadas en la previa, al aire de LAM (América TV): “Por primera vez las niñas va a la casa de Mauro, ya hicieron dos encuentros en el Ministerio, sin la China y ahora empiezan a vincularse en la casa de los sueños”. Para que esto se dé la mejor manera posible, impusieron seis condiciones que el delantero tiene que cumplir sí o sí para poder verlas.

“Las niñas podrán concurrir a la casa de su papá en el barrio La Isla, bajo la condición de que en este encuentro el señor Icardi se encuentre solo, sin la presencia de su pareja o la niñera Silvia, para poder disfrutar junto al mismo de la casa y de la decoración de sus habitaciones, como habían proyectado”, leyó De Brito la primera condición. La segunda tiene que ver con el traslado de las pequeñas, esto lo tendrá que hacer una persona designada por Wanda y Mauro las recibirá en la puerta del barrio.

Cabe recordar que Nara pidió una restricción perimetral de 500 metros para Icardi, por lo que ella no podría ser la encargada de llevar adelante esta tarea. Pepe Ochoa habló con Nicolás Payarola, el abogado de la empresaria, y le contó que todavía no tenían decidido quién iba a ser el encargado de llevarlas, puesto que Nora Colosimo, la abuela de las niñas, se encuentra en Italia y Zaira Nara está de viaje en Colombia.

“El regreso deberá realizarse por la tarde, casi noche, debiendo designar el señor Icardi una persona que será la encargada de trasladar a las niñas al domicilio que determine la señora Nara”, es la tercera condición para este esperado encuentro. Si bien ahora no estarán acompañados por los profesionales, como en los dos primeros encuentros; sin embargo; esto no significa que no haya un control por parte del ente estatal. “El Ministerio Público Tutelar estará monitoreando todo el desarrollo de la entrega y reintegro de las niñas, para que se realice bajo las normativas establecidas“.

Y en esta misma línea agregó: “Ante cualquier inconveniente, será quien actúe inmediatamente para dar las indicaciones correspondientes de cómo proceder. Se les hace saber que a media tarde el equipo profesional mencionado efectuará una llamada de supervisión para evaluar el transcurso de la visita”. La sexta condición es que se presenten en la cita pautada sin sus mascotas, tema que desencadenó el conflicto en el departamento de Avenida del Libertador.

Luego de esta tarde en la casa del deportista, volverán a tener su encuentro en la sede del ministerio, sobre esto la resolución dice: “El señor Icardi será quien lleve a las niñas a su clase de patín y la señora Nara o la persona que designe será la encargada de retirarlas”, dice el escrito.

Esta sería la segunda vez que las nenas van a la casa del papá, si tomamos en cuenta que durante el mes de diciembre pasaron dos semanas con él, festejando Navidad y Año Nuevo. Cuando sucedió el episodio del Chateu, iba a producirse este encuentro, que tuvo que esperar más de un mes, y fue reemplazado por las citas en el ministerio.