Instituto y Sarmiento de Junín chocan en un duelo directo por la clasificación

La Gloria, que estrena DT, recibe al Verde en partido crucial de cara a los octavos de final.

Hoy 06:15

Este domingo desde las 19, Instituto se medirá ante Sarmiento en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. El partido, que será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y la asistencia del VAR a cargo de Adrián Franklin.

La Gloria estrena entrenador en un partido clave

El conjunto cordobés tendrá el debut de Daniel Oldrá como nuevo entrenador, tras la dura derrota ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Con una temporada irregular —apenas tres triunfos en los últimos doce encuentros—, Instituto necesita ganar los dos partidos restantes y esperar otros resultados para asegurar su clasificación a octavos de final.

"Me han recibido muy bien y lo agradezco. El primer objetivo es ganar ante Sarmiento, no se puede pensar más allá", afirmó el Gato Oldrá en la previa, consciente de que no hay margen de error. La Gloria mantiene una leve ventaja sobre su rival en puntos, posición y goles a favor.

La probable formación de Instituto sería: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Jonás Acevedo, Franco Díaz, Gastón Lodico, Jeremías Lázaro; Alex Luna y Luca Klimowicz.

Sarmiento no baja los brazos en su lucha por clasificar

Por su parte, Sarmiento llega tras caer 1-0 ante Platense, derrota que además cortó el invicto como local. Los dirigidos por Javier Sanguinetti mantienen chances de clasificar, aunque ya no dependen de sí mismos: incluso ganando sus dos compromisos restantes, deberán esperar resultados ajenos.

El Verde, que solo obtuvo dos victorias en el año, también pelea en el fondo de la tabla de promedios, por lo que la urgencia de sumar puntos es doble. Una buena noticia para el equipo de Junín es el regreso de Juan Manuel Insaurralde, quien cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

La probable formación de Sarmiento sería: Lucas Acosta; Jeremías Vallejos, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Joaquín Gho, Elián Giménez, Carlos Villalba, Gabriel Díaz; Leandro Suhr e Iván Morales.

Con necesidades urgentes y el deseo de seguir en carrera, Instituto y Sarmiento protagonizarán un choque de alto voltaje en Alta Córdoba.