Mirtha Legrand recordó con emoción su vínculo con el papa Francisco: "Me decía cosas lindísimas"

Conmovida, la diva rindió homenaje a Francisco, fallecido el pasado lunes, y compartió una anécdota personal sobre una carta manuscrita que el Sumo Pontífice le envió en reconocimiento a su trayectoria en el cine argentino.

Hoy 22:15

Mirtha Legrand abrió su clásico programa de los sábados con un emotivo homenaje al papa Francisco, quien falleció el lunes 21 de abril a los 88 años.

Visiblemente conmovida, la conductora expresó: “Lamento profundamente la muerte de su Santidad, el papa Francisco. Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas. En ese caso, Claro de luna. Le gustaba mucho el cine argentino”.

Luego de presentar a sus invitados, “La Chiqui” amplió sobre su vínculo con Jorge Bergoglio, rememorando el gesto del entonces arzobispo de Buenos Aires: “Ustedes saben que a mí me mandó una carta hace unos años, porque él era fanático del cine argentino. Y había visto una película mía que yo hice con mi hermana: Claro de la luna. Estaba manuscrita por él, y cariñosísima, felicitándome, me decía cosas lindísimas”.

Sin poder ocultar su tristeza, Legrand reveló un doloroso detalle: “Yo busqué esa carta ayer por toda mi casa, pero no he podido encontrarla. A mí hace unos años me robaron en mi casa. Entre ellos me llevaron mi atallé, y yo estoy casi convencida que dentro de ese atallé estaba la carta del papa”.

Finalmente, cerró su homenaje con una sentida despedida: “Descanse en paz, Francisco. Nunca lo olvidaremos”.