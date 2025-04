Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein, fue hallada muerta en Australia

La mujer, quien denunció haber sido víctima de abuso y tráfico sexual por parte de poderosos, entre ellos el príncipe Andrés, se quitó la vida en su casa de Neergabby. Su familia la recordó como una “heroína de coraje inquebrantable”.

Hoy 22:17

Virginia Giuffre, una de las víctimas más visibles de la red de tráfico sexual liderada por el financista Jeffrey Epstein, fue encontrada muerta en su casa de Neergabby, Australia Occidental, donde residía desde hace varios años. Tenía 41 años.

A través de un comunicado, su familia confirmó que la mujer tomó la decisión de quitarse la vida: “Con el corazón destrozado, anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental. Perdió la vida al suicidarse, después de haber sido víctima de abuso sexual y tráfico sexual durante toda su vida”, expresaron.

Giuffre se convirtió en una figura clave en la lucha contra los abusos cometidos en el círculo de Epstein. En 2021, presentó una demanda en la corte federal de Manhattan, acusando al príncipe Andrés de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad. Según su denuncia, el duque de York era "uno de los hombres poderosos" a los que fue "entregada con fines sexuales", en hechos que habrían ocurrido entre 2000 y 2002, cuando Virginia tenía apenas 16 años.

En su demanda, Giuffre sostuvo: “Hago responsable al príncipe Andrés de lo que me hizo. Los poderosos y los ricos no están exentos de rendir cuentas. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo”.

La familia de Virginia la describió como una “heroína” y destacó su lucha incansable por la justicia: “Será siempre recordada por su increíble coraje. Al final, el peso del abuso fue insoportable”. Además, resaltaron que sus tres hijos, Christian, Noah y Emily, “eran la luz de su vida”, y que el nacimiento de su hija la impulsó a enfrentar a quienes la dañaron.