Ramiro Marra: "Tengo las mismas ideas que Milei y una batalla ideológica contra el kirchnerismo"

El candidato a legislador porteño por la Ucedé, expulsado de La Libertad Avanza, reafirmó su alineamiento ideológico con el Presidente y pidió no discutir "rótulos" sino "ideas".

El candidato a legislador porteño de la Ucedé, Ramiro Marra, dijo que tiene "las mismas ideas" que el presidente Javier Milei. El postulante, expulsado a fines de enero de La Libertad Avanza, explicó: "Nunca me fui del lugar de donde estoy, de que tengo uso de razón, de la defensa de la sede de libertad. Tengo las mismas ideas que Milei. Es una discusión ideológica y moral".

Marra aclaró, en declaraciones a Radio Rivadavia: "No es una discusión política electoral y de rótulos. No discutamos rótulos, discutamos ideas. Por eso hay que darle un reconocimiento a esta batalla cultural que tiene el Presidente como máximo referente y que no tenemos que dejar de darla".

El candidato destacó: "No estoy compitiendo de manera directa con Manuel Adorni, estoy compitiendo contra las ideas del kirchnerismo. Yo quiero mejorar muchas de las cosas que hizo el PRO, cambiar también otras, pero tengo un problema en base ideológica y moral con el kirchnerismo. El PRO va a tener que acompañar mis propuestas si realmente está preocupado por lo que pasa en la vida pública.

Marra dijo: "Por supuesto que acá lo que necesitamos es conseguir las mayorías para terminar con el kirchnerismo y su ideología. Por supuesto que no avalo políticas del PRO, por eso soy de un espacio opositor. Tengo propuestas mucho más severas, como tolerancia cero, porque se perdió el control de la vía pública".