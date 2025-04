"Las elecciones van a decidir si esta reforma económica sigue o no"

Así lo adelantó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:21

Durante su columna de análisis para Radio Panorama en el inicio de la semana, Osvaldo Granados se refirió a diferentes aspectos de la actualidad económica del país.

"Una de las cosas más raras que está pasando es que nos tenemos que acostumbrar a que el dólar flote. El Banco Central ya no vende, para no perder reservas, y el dólar está $1190. Es normal a que varíe pero no estamos acostumbrados, eso va a llevar tiempo", consideró.

Adelantó además que en "en materia económica la mayoría no toma decisiones porque está esperando definiciones en los próximos días".

"Yo estoy seguro que las elecciones van a ser parecidas a las de 1991 con Menem, cuando se decidía si el cambio económico de Cavallo iba a seguir o no. Después de lo que dijo Kristalina Georgieva, está claro que para el Fondo Monetario Internacional es importante si vamos a seguir con este modelo. Las elecciones van a decidir si esta reforma económica sigue o se aborta. Es así de simple", apuntó el especialista.