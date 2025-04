Selma Blair celebró un importante avance en su salud tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple

La actriz de "Hellboy" y "Legalmente Rubia" compartió que lleva más de un año sin recaídas y que vuelve a soñar con nuevos proyectos personales y profesionales.

Hoy 09:00

Selma Blair hizo pública su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2018 y, desde entonces, ha sido muy abierta con sus seguidores sobre su estado de salud. Ahora tiene buenas noticias sobre su EM. Según People, Blair afirma que ahora está “realmente libre de recaídas” de los síntomas de la enfermedad.

La estrella de Hellboy asistió recientemente a la novena edición de los Fashion Los Angeles Awards organizados por The Daily Front Row y comentó que, además de estar libre de recaídas, se siente “realmente bien”.

“Estoy increíblemente bien”, dijo la estrella de Cruel Intentions. “Me he estado sintiendo genial desde hace aproximadamente un año. Pero ahora finalmente estoy lo suficientemente bien como para, genuinamente... Siempre trato de sentirme lo mejor posible, pero ahora realmente tengo resistencia y energía, y salir y moverme ya no da tanto miedo”, agregó Blair.

Blair sobre su futuro

Con las mejoras en su salud, Blair se muestra entusiasmada con lo que el futuro le depara. “Es curioso, no he pasado mucho tiempo teniendo sueños. Y ahora es como: ¿cuáles son mis sueños?”, dijo la actriz de Legalmente Rubia. Al ser preguntada sobre qué quería decir, Blair continuó: “Creo que desde el diagnóstico... uno está cansado todo el tiempo. Pasé gran parte de mi vida agotada por no estar bien, así que creo que solo trataba de llegar al final del día. Y ahora es como, espera, me doy cuenta de que no sé cuáles son mis metas”.

Blair comentó que quiere ser “mucho más enfocada en su carrera” en el futuro y que desea volver a actuar, señalando que ya tiene algunos proyectos en marcha. “Pero aún sigo abogando por las personas con enfermedades crónicas y por su recuperación, y por lo que implica cuando no has establecido tus deseos. ¿Cómo nos damos una nueva fuerza vital?”, reflexionó. Además, dijo que también le gustaría “escribir un nuevo libro para jóvenes adultos”. Blair publicó sus memorias Mean Baby: A Memoir of Growing Up en 2022 y comentó que tiene una idea para una novela juvenil de fantasía con un guiño a El jardín secreto.

Novedades sobre Legalmente Rubia

Blair protagonizó Legalmente Rubia en 2001 junto a Reese Witherspoon. Ahora, la película sirve de inspiración para una nueva serie de televisión titulada Elle. También se está desarrollando una tercera película. Elle se centrará en la vida de Elle Woods antes de llegar a la Facultad de Derecho de Harvard. Lexi Minetree interpretará a Elle Woods. La serie está siendo producida por Amazon. Laura Kittrell será la showrunner, y Tom Everett Scott, Chandler Kinney y June Diane Raphael acompañarán a Minetree en el reparto.

Legalmente Rubia 3 fue confirmada por primera vez en 2018, y Mindy Kaling (The Office) junto a Dan Goor (Brooklyn Nine-Nine) estuvieron trabajando en el guión. En 2021, Kaling comentó a Access Hollywood: “Estoy ansiosa por ver qué piensa la gente de la manera en que escribimos a Elle Woods. Escribimos a Elle Woods a los 40 años, así que imaginar cómo es a los 40, en comparación a cuando tenía 21, ha sido muy divertido”.

Elle aún no tiene fecha de estreno, pero se emitirá en Prime Video. Legalmente Rubia está disponible en streaming a través de Roku Channel.