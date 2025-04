¿Garret Dillahunt será Green Arrow en el DCU de James Gunn"

Una publicación en redes sociales del actor de Deadwood generó especulaciones entre los fans sobre su posible papel en la nueva serie de DC Studios, pero James Gunn salió rápidamente a desmentirlo.

Hoy 09:15

La próxima gran apuesta de DC Studios, Lanterns, ya está en pleno rodaje y promete ser un punto de inflexión en el nuevo Universo DC. Con Aaron Pierre y Kyle Chandler al frente del elenco como John Stewart y Hal Jordan, la serie presentará a los dos Linternas investigando un oscuro misterio en La Tierra, en una trama que buscará replicar el tono de True Detective.

Además de sus protagonistas, el proyecto dirigido por James Gunn y Peter Safran ha sumado en las últimas semanas a varios talentos, incluyendo a Garret Dillahunt, conocido por su trabajo en Deadwood. Fue justamente una reciente publicación del actor en Instagram la que encendió las teorías entre los fans: muchos especularon con que Dillahunt podría estar interpretando a Oliver Queen, alias Green Arrow, dentro del nuevo DCU.

La reacción en redes no tardó en llegar a oídos de James Gunn, quien fue categórico al responder que no, Dillahunt no será Green Arrow en la serie. Aunque tratándose de Gunn, algunos seguidores no descartan que esta respuesta sea simplemente una estrategia para evitar filtraciones prematuras.

Por ahora, no hay indicios de que el arquero esmeralda vaya a aparecer en Lanterns. De hecho, Green Arrow fue uno de los grandes ausentes en la etapa anterior del cine de DC, aunque sí gozó de una extensa y exitosa representación televisiva a través del Arrowverse, encabezado por la serie Arrow de The CW.

Mientras tanto, Lanterns sigue generando expectativas como la primera serie live-action oficial del nuevo DCU, con el desafío de renovar el interés del público en estos icónicos personajes cósmicos.