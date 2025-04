Tensión total en "Gran Hermano 2025": La Tana llamó "pata sucia" a Eugenia

Los enfrentamientos subieron el tono en las últimas horas entre varias participantes.

Hoy 11:01

Sucedió un escándalo sin precedentes en Gran Hermano 2025 (Telefe). Gisela, la prima de Katia “Tana” Fenocchio, se fue de la casa durante la madrugada del viernes, luego de pelearse con su familiar.

Eso generó un efecto dominó en la convivencia que provocó todavía más discusiones. Una de ellas fue la que tuvieron la Tana y Eugenia Ruiz, que terminaron a los gritos y con portazos incluidos.

Durante una cena en la cocina, los participantes tenían que decir quién de los familiares que entró a la casa preferían que se fuera. Cuando le tocó el turno de la Tana, no quiso hablar por lo que vivió con su prima.

El viernes, Gisela discutió con la Tana porque la joven de La Matanza le reprochó a su familiar que estaba teniendo más protagonismo que ella durante la fiesta. Gigi no aguantó más, se metió en el confesionario y se fue con lo puesto y sin valija.

La Tana, entonces, no tuvo filtros para con Eugenia, con la que había tenido un intercambio el día de la fiesta. “La verdad es que estoy muy angustiada. No tengo ganas de hablar. Pero si tengo que elegir a alguien es a tu hermana”, expuso.

Euge se tentó y la Tana se ofuscó peor. “Encima te reís. Esto va por vos, no por ella. Porque las dos ayer se estaban riendo”, lanzó. La referencia fue porque, mientras bailaban, a Eugenia le causó gracia una frase sobre lo que le había dicho Katia a su prima.

“Ni siquiera me pediste disculpas de lo que dijiste”, reprochó la Tana. “¿Por qué te tengo que pedir disculpas?“, devolvió Eugenia. ”Cuando te dan golpes bajos te ponés a llorar porque no te la bancás. Entonces cerrá el o..., porque cuando te dicen que estás alzada con él (por Devi), o cuando te dicen que te hacés la gran madre, pero tu hijo está afuera...“, arremetió, sin terminar la frase.

En ese momento, la cara de Eugenia se le transformó. Con la voz alta, no la dejó pasar. “No, a mi hijo no. No lo nombres a mi hijo”, aseguró, con los ojos inyectados de la bronca.

Katia, cada vez más enojada, le contestó que había conocido a su prima “solo cuatro días” para mostrar tanto cariño. “Ayer te reías mientras mi prima estaba llorando, maleducada. Sos una caradura. Y no quiero hablar más con vos, pata sucia”, lanzó la Tana y cerró la puerta muy fuerte.

Eugenia, frente a la mirada de todos, le dejó un saludo a la familiar de la Tana. “Pobre Gigi. Te mando un besote. Te amamos. Sos lo más. Aquí el problema es que ella torturaba a la pobre chica desde que ha llegado”, opinó.

Minutos después, Euge intentó acercarse al espacio del streaming en donde estaba la Tana para poder volver a hablar con ella. Sin embargo, la motoquera no quiso saber nada y la echó. “Maltratadora de primas”, comentó por lo bajo la actriz santiagueña, mientras caminaba por el patio masticando bronca.