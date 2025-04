Guillermo Francos negó que Santiago Caputo tenga más poder que él: “El jefe de Gabinete soy yo, él no tiene firma ejecutiva”

El funcionario relativizó los dichos del Presidente, que habló de una “segunda instancia de control político” a cargo del asesor.

Hoy 11:06

Guillermo Francos negó este lunes que el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo, tenga más poder que él: “El jefe de Gabinete soy yo, él no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas”. El funcionario dijo que el Presidente nunca le cuestionó los temas que le sugirió o llevó en consideración.

El jefe de Gabinete dijo, ante la consulta de si el presidente Javier Milei dio a entender que Caputo tiene más poder que él: “No creo que haya sido esa la intención del Presidente”.

El funcionario consideró además que expresiones como el Triángulo de Hierro “no agregan nada” y que Milei “se maneja como le parece”: “El Presidente tiene a su asesor, finalmente el jefe de Gabinete soy yo, me hago responsable de los actos que firmo”.

Francos aclaró, en declaraciones a Radio Splendid: “Caputo no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas, por ahí Milei confía en él para llevarle asuntos de gobierno. El Presidente nunca me cuestionó los temas que le sugerí, que le llevé en consideración, sus expresiones no me molestan para nada”.

El asesor presidencial es un monotributista contratado como externo por el Gobierno y no tiene un cargo formal en el organigrama libertario, pese a su influencia.

Qué dijo Milei sobre Santiago Caputo

Las declaraciones del jefe de Gabinete fueron en relación a los dichos del Presidente, que planteó: “La verdad es que la llegada de Francos como jefe Gabinete fue liberadora, porque se convirtió en un ministro que reparte el juego, un ministro que distribuye el juego”.

Milei dijo además: “Entonces, los ministros están muy libres, hacen lo que tienen que hacer. Entonces, después hay un control político, con Francos, hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo y, la última instancia, el que mete el gancho final soy yo”.

El Presidente consideró también, en declaraciones a A24: “Nosotros hacemos política, desde el criterio moral. Funciona así. Yo voy a las reuniones de gabinete, determino el plan maestro, explico la situación, digo dónde queremos ir y cada uno de los ministros lleva a cabo sus tareas con la restricción de mi posición ideológica. La cuestión moral está siempre. Nosotros diseñamos esta política desde el punto de vista moral”.