Tras los rumores de romance, Catalina Gorostidi habló del diagnóstico de VIH de El Villano: “Es muy valiente”

A raíz de la gran cantidad de mensajes que recibió, la exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio.

Hoy 22:02

Catalina Gorostidi habló tras el diagnóstico de VIH de El Villano. “Es muy valiente”, expresó. Este lunes el cantante de cumbia les contó a sus seguidores que está transitando la enfermedad.

“Bueno, paso por acá porque me están llegando millones de mensajes y quiero aclarar una sola cosa que es con respecto al El Villano y la enfermedad que confesó que padece”, comenzó diciendo en una historia de Instagram.

Acto seguido, opinó: “La verdad, creo que hay que respetarlo, tiene mucha valentía y ojalá que esté muy bien, se lo deseo de todo corazón". “Siempre, acuérdense que tener relaciones sexuales es con protección”, aconsejó.

Entonces, se metió de lleno en los distintos comentarios que recibió y advirtió: “Quiero aclarar, porque me están preguntando por todos lados y estoy leyendo ‘el ex de Cata Gorostidi’... Nunca estuve con El Villano, ni siquiera le llegué a dar un beso, nunca”.

“Acá solamente hicimos un videoclip. En el videoclip sí me pareció un chico lindo, pero lo vi literalmente dos veces en mi vida. Nunca pasó absolutamente nada, nunca fue a mi novio, nunca salí con él, nunca absolutamente nada”, remarcó.

A modo de cierre, sentenció: “Si me decepcionó bastante cuando hizo una movida de marketing cuando yo estaba adentro, cuando fue el repechaje, por la canción que hicimos juntos, pero nada más que eso”.

“Yo estoy muy sana, tengo un montón de estudios porque entré a la casa, porque estuve internada en septiembre por la rabdomiólisis, así que yo estoy muy bien y no me jodan más. No me involucré en cosas”, concluyó.