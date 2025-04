Fatboy Slim anunció un nuevo show en Argentina

Después de sus shows en el país durante 2024, el DJ y productor británico regresa a Buenos Aires en septiembre.

Hoy 07:31

Fatboy Slim le puso fecha a su regreso a Argentina: el aclamado DJ y productor británico se presentará el jueves 19 de septiembre a las 19 horas en Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas estarán a la venta a partir del 7 de mayo a través de la web del lugar.

La noche no solo será especial por su regreso: también lo acompañarán Beltran, una de las nuevas promesas de la escena electrónica brasileña, y Victoria Whynot, la DJ argentina que viene conquistando cabinas europeas y se posiciona como una de las figuras locales de mayor proyección internacional.

El regreso de Norman Cook (su nombre real) a Argentina se da apenas un año después de su seguidilla de shows en Rosario, Córdoba, Pinamar y Mar del Plata durante enero de 2024. Sin embargo, esta nueva visita tiene un condimento particular: se cumplen 20 años del histórico show de Fatboy Slim en las playas de Mar del Plata, donde 50.000 personas bailaron al ritmo de clásicos como “Praise You” y “Right Here, Right Now”.