¿Un nuevo capítulo para Ben Affleck? El actor busca a Sydney Sweeney tras su divorcio

Tras su divorcio de Jennifer Lopez, Ben Affleck vuelve a estar en el radar de los medios por un presunto interés amoroso en Sydney Sweeney, quien también atraviesa una reciente ruptura.

Hoy 10:06

Hollywood nunca deja de sorprendernos con sus historias de amor, que a menudo parecen más un espejismo que una realidad palpable. Sin embargo, hoy en día, la atención está puesta en un nuevo rumor: Ben Affleck, recientemente separado de Jennifer Lopez, estaría interesado en Sydney Sweeney, la estrella de Euphoria.

Tras su mediático divorcio con Lopez, Affleck parece estar buscando un nuevo comienzo. Por su parte, Sweeney también está soltera luego de su ruptura con Jonathan Davino, quien fue su pareja durante años. Si pensabas que los rumores de una posible relación con Glen Powell eran lo último, olvídate: Hollywood tiene nueva especulación y es sobre Affleck y Sweeney.

Según trascendió, Ben Affleck lleva un tiempo sintiendo una fuerte atracción por Sydney Sweeney, aunque no solo por su innegable belleza. De acuerdo a un informante de RadarOnline, Ben la considera mucho más que una cara bonita:

"Ben ha estado sintiendo una gran atracción por Sydney desde hace tiempo. Como todos los hombres del mundo, piensa que es increíblemente guapa, pero su interés va más allá de su apariencia", indicó la fuente. Y es que lo que realmente ha cautivado a Affleck es la personalidad y el talento de Sweeney, quien además de ser una exitosa actriz, está comenzando a hacer movimientos importantes en Hollywood como productora.

"Lo que más le impresiona de ella es su inteligencia y ambición. Ha escuchado en los pasillos de Hollywood que es muy lista y astuta, y está construyendo su propio imperio", agregó la fuente. ¡Eso sí que suena como una combinación ganadora!

Mientras tanto, el propio Affleck, según informan otras fuentes, ha estado abierto a empezar a salir nuevamente tras su separación de Jennifer Lopez. Un informante le comentó a In Touch Weekly: "La separación le afectó mucho, pero no ha perdido la esperanza de encontrar el amor nuevamente". Parece que Affleck sigue buscando una relación estable y parece emocionado por conocer a alguien nuevo.

¿Y qué pasa con la relación de Sydney Sweeney? ¿Y el rumor con Glen Powell?

Sydney Sweeney, por su parte, ha tenido su propia turbulencia amorosa. Tras varios años junto a Jonathan Davino, la actriz ha decidido seguir adelante, y la ruptura ya es oficial. De acuerdo a Us Weekly, Sweeney y Davino pusieron fin a su relación, y la actriz ha estado disfrutando de su soltería.

TMZ reveló que la pareja no estaba junta desde enero y que, desde entonces, habían llevado vidas separadas. En declaraciones a People, una fuente cercana a Sweeney comentó que, aunque el ritmo de trabajo de la actriz este año ha sido intenso, lo que realmente la sobrepasó fue su relación y la planificación de su boda, que no se sentía adecuada.

Y aunque al principio los rumores sobre un romance entre Sweeney y Glen Powell (su compañero de reparto en Anyone But You) fueron muy fuertes, Powell salió rápidamente a desmentirlos. "El momento lo es todo. Leslie y Syd son grandes amigas, y fue una boda fantástica", comentó en Today. Incluso la madre de Powell se encargó de negar los rumores de una relación entre ambos, asegurando al Daily Mail que no hay nada más allá de una amistad.

Así que, por ahora, el foco parece estar sobre Affleck y Sweeney. ¿Logrará el actor conquistar a la joven estrella? ¿Será este el comienzo de una nueva historia de amor o simplemente otro rumor de Hollywood que se disolverá con el tiempo? Solo el futuro nos lo dirá.

