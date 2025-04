Escándalo en Gran Hermano: el novio de Luz eliminó al hermano de Chiara y desató una guerra en la casa

Chiara estalló de furia cuando El Pestañas sacó a su hermano Giovanni del juego y lanzó una promesa de venganza que encendió la tensión en la casa.

Hoy 18:37

La convivencia en Gran Hermano volvió a quedar en jaque tras una polémica decisión que hizo explotar a los participantes. Durante una edición especial del juego “Congelados”, un inesperado ingreso marcó el inicio del escándalo: una figura disfrazada de “leoparda” repartió 17 cajas con sorpresas, una de las cuales contenía un sobre dorado que habilitaba a quien lo encontrara a eliminar a un familiar invitado. El beneficiado fue Alberto Murcia, conocido como El Pestañas y pareja de Luz Tito.

Sin dudarlo, Alberto eligió sacar a Giovanni Mancuso, el hermano de Chiara, desatando la furia de la jugadora. Según explicó el español, su decisión fue estratégica: “Es el allegado de una de las mayores rivales de Luz y si ganaba el liderazgo podría complicar al Tridente”, dijo en alusión a la alianza dominante de la que su novia forma parte.

Chiara no tardó en reaccionar. Con los ojos llenos de bronca y una actitud desafiante, disparó frente a las cámaras: “Que se agarren, porque sigo para adelante y más fuerte que nunca. Ellos me quieren bajar y no van a poder”. Su enojo fue tan grande que rompió los cigarrillos obtenidos durante la misma dinámica, impidiendo que Luz y el resto pudieran compartirlos.

Antes de despedirse de su hermano, Chiara lanzó una contundente amenaza: “Hoy lo eliminás a mi hermano, yo después elimino a Luz del juego”. El enfrentamiento siguió subiendo de tono cuando arremetió directamente contra Alberto: “Claro, lo que me falta es que vos juzgues mi juego y mi reacción. Vos de mí no hables, hablá de vos”, retrucó en plena transmisión en vivo.

En medio del caos, Luz Tito intentó despegarse de la decisión tomada por su pareja. En una conversación con Ulises Apóstolo, fue clara: “Que no me meta en sus problemas”, dijo, dejando en claro que no se hace cargo de las consecuencias del accionar de El Pestañas.

Mientras tanto, los únicos familiares que siguen en competencia son Augusto (amigo de Tato), Pablo (amiga de Selva), Titi (hermana de Eugenia) y el propio Pestañas. El último que permanezca dentro de la casa se ganará un viaje a Búzios, Brasil, para disfrutar junto a su ser querido.

Desde su expulsión, la actitud de Chiara fue considerada “desubicada” por parte de Alberto, pero lejos de calmarse, La Cobra redobló la apuesta: “Yo ahora juego a todo trapo”, sentenció, anticipando un juego más combativo y sin concesiones.