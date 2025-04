Dejó el automovilismo para ganar millones en OnlyFans y ahora debutó como boxeadora

“Fue una locura”, dijo Renee Gracie tras su debut. Fue la primera mujer en competir en Supercars en Australia y ahora reparte su tiempo entre el contenido condicionado y el cuadrilátero.

Hoy 00:04

La ex piloto australiana de Supercars, Renee Gracie, se ha transformado en una figura mediática tras abandonar el mundo del automovilismo profesional y dedicarse al contenido para adultos en OnlyFans, plataforma que, según sus propias palabras, le ha dado “libertad financiera y personal”. Este giro radical lo dio en 2019, cuando abrió la cuenta. A seis años de esa decisión, volvió a ser noticia por su incursión oficial en el boxeo, que incluyó una victoria y una grave acusación contra su rival.

Este 26 de abril debutó en el cuadrilátero en el evento Royale Fight Night 2.0 celebrado en su ciudad natal, Gold Coast, imponiéndose a la famosa podcaster Summer Perry, quien fue descalificada en el segundo asalto. En su descargo, la ganadora de la pelea criticó las maniobras de su competidora, que apelaba a movimientos propios de otros deportes de contacto, como se puede apreciar en el video publicado por Gracie en sus redes sociales. “Cuando entré ahí, vi y noté que estaba peleando contra alguien sin experiencia, que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Luego, no mucho después, cuando empezamos a lanzar golpes, me derribó al suelo. Fue entonces cuando todo empezó a irse por la borda. Cuando me empezó a aplicar técnicas de MMA, jiu-jitsu, y a patearme, no sabía qué hacer”, relató la vencedora en un video de TikTok.

A continuación, la mujer de 30 años profundizó en la falta de habilidades de su colega, quien buscaba de manera permanente tirarla a la lona con golpes prohibidos: “No tenía un plan de acción a seguir. Me empujaba y con bastante frecuencia intentaba bajar mi cabeza. Cuando me estaba zarandeando y levantándome para golpearme contra el suelo, me estaba insultando diciendo: ‘Eres una puta estúpida’”. El abuso verbal continuó a lo largo de la efímera pelea: “Me decía jódete, sucia de mierda, imbécil’. Terminé con quemaduras por fricción al ser golpeada contra el suelo. En un momento, me tenía en una llave al cuello y estaba encima de mí. ¿Estaba intentando estrangularme? Fue una locura. Y todo mientras seguía insultándome”.

En las declaraciones, que también fueron divulgadas por el diario The Sun, expresó su incomodidad ante las agresiones que recibió en un ámbito deportivo: “Siento como si ella solo hubiera querido golpearme. Me lo tomé muy personal cuando empezó a insultarme. Sigo creyendo que fue algo personal. No sé si no le agrado, si no le gustan las chicas de Onlyfans. Fue personal. No tenía por qué serlo, pero ella lo hizo personal. Cuando estás diciendo esas cosas en pleno calor del momento, mientras intentas derribar a alguien con una llave al cuello y les estás llamando ‘puta estúpida’, realmente lo dices en serio. Yo me defendí, ella se fue con la boca sangrando y la nariz rota, y yo me fui con mi orgullo intacto como ganadora”.

Manifestó sentirse “impactada” y “confundida” tras la victoria: “Me siento no realizada porque no pude mostrar de lo que soy capaz. Me arrastraron a un nivel por debajo del mío, uno tan bajo que no tiene sentido. Me arrastraron hacia abajo por la incompetencia de otra persona, y es realmente decepcionante”.

Antes de su incursión entre las cuerdas, la vida de Renne Gracie no ha estado libre de controversias. Su llegada a Onlyfans ocurrió después de perder el entusiasmo por su carrera como piloto de automovilismo, en la que se convirtió en la primera mujer compitiendo a tiempo completo en Supercars y participó en dos ocasiones en el prestigioso Bathurst 1000, una de las carreras más respetadas de Australia. Según recordó en sus declaraciones, mientras trabajaba como piloto sentía una fuerte presión por cumplir con la imagen que se esperaba de ella. “No me dejaban decir ciertas cosas ni publicar ciertas fotos”, afirmó, criticando el control al que estaba sometida durante esa etapa de su vida.

“Créalo o no, mi papá lo sabe y lo apoya. Creo que se podría decir que mi papá está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he podido hacer con el sitio”, había contado meses después de irrumpir en la generación de contenido condicionado.

Además del impacto financiero que la decisión trajo consigo, Gracie destaca cómo este giro le permitió tomar el control de su imagen pública y su vida. “Ahora tengo una plataforma en la que tienes que ser tú misma, porque eso es lo que los fans quieren ver, y luego ser recompensada por ser tú misma, es genial”, destacó la creadora en sus declaraciones. Y ponderó en charla con el Daily Mail Australia: “Fue absolutamente la mejor decisión que tomé”.

La ex piloto explicó que su éxito en OnlyFans no llegó por casualidad, sino que requirió un esfuerzo considerable. “El valor monetario es lo que todos ven, pero realmente tienes que trabajar duro para llegar ahí”, remarcó, y destacó que con las ganancias logró cumplir sueños materiales que años atrás parecían lejanos, incluyendo la compra de una lujosa casa en Gold Coast y varios automóviles de alta gama.

Dentro del contenido que Gracie publica en su plataforma, también destacó la diversidad de peticiones que recibe de sus fans. Una de las solicitudes más frecuentes, según su testimonio, está relacionada con los pies: “Hago mucho de eso, y gano mucho dinero con mis pies”, describió. Por el contrario, hay otro tipo de demandas que no disfruta cumplir: “Quieren que los humilles y los menosprecies y te pagan por ello, lo cual personalmente no me gusta”, declaró, añadiendo que le resulta especialmente difícil si sabe que uno de sus fans es “una buena persona”.