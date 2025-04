Nueva agresión de Santiago Caputo a periodistas en la previa del debate en CABA

El reportero gráfico Antonio Becerra fue agredido por el asesor presidencial cuando le tomaba fotos.

Minutos antes del inicio del debate entre candidatos a legisladores porteños en el Canal de la Ciudad, Santiago Caputo, asesor presidencial sin cargo oficial, protagonizó un grave episodio al increpar e intimidar sin motivo al reportero gráfico de Tiempo Argentino, Antonio Becerra.

Caputo, considerado la mano derecha del presidente Javier Milei, llegó al canal rodeado de custodios y se negó a responder preguntas de los periodistas que aguardaban en la vereda.

El incidente ocurrió cuando el fotógrafo de Tiempo lo siguió hasta la antesala del estudio para registrar imágenes del ingreso.

Según relató Becerra, mientras Caputo se registraba en el mostrador, comenzó a tomarle fotografías desde un costado. "Cuando se dio cuenta, me miró y me dijo que deje de hacerlo. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial que tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo: 'Vos sos un desubicado", contó el trabajador de prensa.

El testimonio es claro y deja en evidencia una actitud intimidatoria hacia un periodista acreditado y autorizado para cubrir el evento. La reacción del funcionario informal del gobierno abre interrogantes: ¿Por qué apuntó específicamente contra el fotógrafo de Tiempo? ¿Con qué fin fotografió su credencial, donde constan su nombre y apellido?

Hasta el momento, ni Caputo ni ningún vocero del gobierno se pronunciaron al respecto.