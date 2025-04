El hijo del productor de "Blancanieves" responsabiliza a Rachel Zegler por el fracaso de la película

La nueva versión del clásico animado enfrentó críticas, tensiones internas y controversias políticas antes de llegar a los cines.

Jonah Platt, hijo del productor de Blancanieves, Marc Platt, cuestionó a la protagonista, Rachel Zegler, por lo que calificó como una actitud “inmadura” en redes sociales. Según Platt, las declaraciones de Zegler habrían tenido un impacto negativo en la cinta.

Zegler, de 23 años, quien da vida a la princesa en esta nueva versión de Blancanieves, expresó su apoyo al pueblo palestino en agosto de 2023, al compartir el primer tráiler oficial de la película en X (antes Twitter). Agradeció a sus seguidores por el respaldo y, en una publicación posterior, escribió: “Y nunca lo olviden: Palestina libre”.

La publicación, que obtuvo más de ocho millones de visualizaciones, hizo que los ejecutivos de Disney contactaran de inmediato al equipo de Zegler, y que el productor de la película, Marc Platt, volara a Nueva York para hablar con la estrella, según informó Variety.

Al parecer, la coprotagonista de Zegler, Gal Gadot, que es israelí, comenzó a recibir amenazas de muerte tras la publicación y Disney tuvo que contratar más seguridad para la actriz y su familia.

Gal Gadot ha sido una defensora pública de Israel durante años. En sus veintitantos, prestó servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de acondicionamiento físico para combate. Su periodo en el ejército coincidió con la guerra entre Israel y Líbano en 2006.

Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Gal Gadot compartió un mensaje en Instagram en apoyo a Israel: “Apoyo a Israel y creo que ustedes también deberían hacerlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ocurren estos actos de terror tan brutales”.

Tiempo después, en una entrevista con Variety, profundizó en su postura: “Tenía que alzar la voz. No podía quedarme callada. Me impactó ver tanto odio. Hay muchísima gente que cree saberlo todo, cuando en realidad no tiene idea”.

Jonah Platt, de 38 años, conocido por sus papeles en Desparejado de Netflix, Being the Ricardos de Amazon Studios y por conducir el pódcast Being Jewish, salió en defensa de su padre en una respuesta (que luego fue eliminada) a un comentario en Instagram que acusaba a Marc Platt de haber reprendido a la joven actriz.

“¿Tu papá viajó a Nueva York para reprender a una actriz joven? ¿Tienes algo que decir al respecto? Porque eso es superturbio e innecesario. La gente tiene derecho a expresarse, ¿no? Qué vergüenza lo de tu padre”, escribió un usuario en una publicación que promocionaba el pódcast de Jonah.

En respuesta, Jonah Platt publicó un extenso mensaje en el que criticó a Rachel Zegler por, según sus palabras, “mezclar sus posturas políticas personales con la promoción de una película por la que firmó un contrato de varios millones de dólares, que incluía que le pagaran y la promocionara”.

“¿De verdad quieres hablar de esto?”, escribió Jonah Platt. “Sí, mi papá, productor de una propiedad intelectual enorme de Disney con cientos de millones de dólares en juego, tuvo que dejar a su familia y volar al otro lado del país para reprender a una empleada de 20 años por mezclar sus posturas políticas personales en plena campaña de promoción de una película por la que firmó un contrato de varios millones de dólares, que incluía que le pagaran y la promocionara”.

“Eso se llama responsabilidad y rendir cuentas como adulto. Y está claro que sus acciones afectaron la taquilla de la película. La libertad de expresión no significa que puedas decir lo que quieras dentro de un trabajo privado sin enfrentar consecuencias”.

“Decenas de miles de personas trabajaron en esa película, y ella se adueñó de toda la conversación por caprichos inmaduros, poniendo en riesgo a sus colegas, al equipo técnico y a todos los trabajadores que dependen del éxito de esa producción”, continuó Platt. “El narcisismo no es algo que deba celebrarse ni alentarse”.