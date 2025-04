Un joven santiagueño expuso el dramático momento que vivió con su ex: se metió en su casa y le destruyó todo

El hombre decidió denunciarla públicamente en sus redes sociales tras el violento ataque. La mujer causó destrozos en su habitación, rayó su moto y dañó pertenencias. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Hoy 14:49

Un joven santiagueño vivió una pesadilla el pasado sábado 26 de abril, cuando su ex pareja irrumpió en su hogar y causó un verdadero desastre. Según el relato del damnificado, la mujer se metió en su casa sin su consentimiento y, tras una serie de actos violentos, destrozó muebles, ropa, dinero que tenía guardado y hasta dañó su moto.

El joven decidió compartir en su cuenta de Facebook los videos que documentan cómo su ex ingresó a su casa. En su publicación, relató cómo, tras recibir una llamada de su padre preguntando por el estado de su habitación, se dirigió a su casa, donde se encontró con su ex pareja escondida en el baño. El altercado comenzó cuando ella, aparentemente fuera de sí, intentó abrazarlo y besarlo, lo que desató un enfrentamiento físico.

"Comenzó a pegarme, a morderme y a arañarme. Cuando pude salir del baño, me encontré con un desastre absoluto", escribió el joven. Entre los daños mencionados se encontraban: ropa tirada y pisoteada, una notebook rota, perfumes derramados, partes de su moto recién pintadas rayadas y, lo más alarmante, azúcar en el tanque de nafta de su moto, lo que podría haberla inutilizado.

A pesar de la gravedad de la situación, el joven decidió no denunciar de inmediato, debido a la oposición de su madre, que no quería que la situación llegara a la policía. Sin embargo, tras tratar de resolver el conflicto con la familia de la ex pareja sin éxito y luego de recibir constantes burlas y agresiones, finalmente optó por hacer pública la denuncia.

"Lo hago público porque ya estoy cansado. Nadie me repone las cosas que me rompió. Al menos que se dé cuenta de la clase de persona que es", expresó en su publicación, revelando la larga historia de acoso y agresión verbal por parte de su ex pareja, quien, según él, nunca dejó de contactarlo a pesar de haber terminado la relación hace cuatro años.