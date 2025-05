Ricardo Darín confirmó que habrá una segunda temporada de "El Eternauta"

La ficción se estrenó este 30 de abril y el actor no dudó en hablar de la continuación de la misma.

Hoy 07:01

Este miércoles 30 de abril llegó a la pantalla de Netflix "El Eternauta", la nueva ficción argentina basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Ahora, Ricardo Darín estuvo en Olga y confirmó que la serie tendrá una segunda temporada.

Cuando Migue Granados le consultó por una nueva entrega de la ficción, el reconocido actor argentino no lo dudó y expresó: “Obvio, hay segunda temporada”, y sumó: “Sí, no te podés bajar en medio del río. Lo que pasa es que vamos a contar toda la historia, de principio a fin. Y el final de la primera temporada no concluye”.

“Todavía no se grabó”, aclaró rápidamente Ricardo Darín. Esta segunda temporada será posible gracias a las buenas críticas que recibió la serie, tanto a nivel nacional como internacional.

¿De qué se trata "El Eternauta"?

Con la presencia de Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, la serie contará la historia pensada e inventada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López.

Según la sinopsis oficial de Netflix, "El Eternauta" mostrará a "Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir a una amenaza invisible de otro mundo", mientras sobreviven a "una devastadora nevada tóxica que mata a millones".