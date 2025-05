La mediática compartió un video en la red, reveló el millonario ofrecimiento que le hicieron por una cita y explicó por qué lo rechazó.

Hoy 07:13

Victoria Vannucci apuntó contra las plataformas de contenido para adultos, y reveló el millonario ofrecimiento que le hicieron por una cita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz y ahora chef compartió un video en sus historias de Instagram y aclaró que ella no vende material hot online: "No tengo OnlyFans, no tengo Divas, y no sé qué otra plataformas existen por ahí".

"No tengo tampoco ningún prejuicio con la mujer que tenga la necesidad de hacerlo, pero yo soy de la teoría que prefiero trabajar en una cocina antes de mostrarle el pezón a algún jeropa por ahí", sentenció.

"Así que, por favor, dejemos de usar estas plataformas porque hay gente menor de edad o cosas por el estilo, y después hay jeropas que ofrecen cosas...", disparó Vannucci.

Luego, la famosa expuso la propuesta que le hicieron para tener una cita con ella: "Me ofrecieron 7 mil dólares, avión privado, una cena, dije que no, y subiste a 15. Mr. New York, no joda más, soy chapada a la antigua, basta".

"Y otra cosa que tienen que saber de mí: cuando hago algo es porque yo elegí al hombre y porque yo realmente quiero, esa es la diferencia entre algo fake y algo real, por eso conmigo se disfruta", concluyó Victoria Vannucci.