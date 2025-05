Julia Roberts fulminó al actor Nick Nolte: "Es completamente desagradable"

La actriz, que a lo largo de su dilatada carrera en Hollywood ha obtenido fama de ser polémica con sus compañeros de rodaje, habló sobre el actor Nick Nolte.

A mediados de la década de los 90, Julia Roberts y Nick Nolte unieron fuerzas en la comedia romántica ‘Me gustan los líos’ (1994), dirigida por Charles Shyer. Ambientada en el mundo del periodismo, la película narra la historia de dos reporteros rivales que, obligados a colaborar en la investigación de un misterioso accidente, se ven atrapados en una trama de sabotajes industriales mientras lidian con una creciente e interesante atracción mutua. En el filme, Roberts interpreta a la ambiciosa y meticulosa Sabrina Peterson, mientras que Nolte encarna al veterano y arrogante periodista Peter Brackett. La cinta juega con la tensión constante entre ambos personajes, trasladando a la pantalla una dinámica que, como más tarde se sabría, no se alejaba demasiado de lo que ocurría entre bastidores.

En el momento del rodaje, ambos actores se encontraban en lo más alto de sus respectivas carreras. Nick Nolte había alcanzado la fama a mediados de los 70 gracias a su participación en la miniserie ‘Hombre rico, hombre pobre’ (1976), y desde entonces había protagonizado una sólida filmografía que incluía títulos como ‘Generación perdida: los primeros beatniks’ (1980), de Joyce Chopra, donde encarnó al escritor Neal Cassady; ‘Límite: 48 horas’ (1982), de Walter Hill, en la que compartía pantalla con Eddie Murphy; ‘Historias de Nueva York’ (1989), protagonizando el episodio dirigido por Martin Scorsese; ‘El príncipe de las mareas’ (1991), de Barbra Streisand, papel que le valió una nominación al Oscar; o ‘El cabo del miedo’ (1991), nuevamente bajo las órdenes de Martin Scorsese, en la que interpretaba a un abogado perseguido por un exconvicto vengativo. Por su parte, Julia Roberts había irrumpido en el panorama internacional con ‘Magnolias de acero’ (1989), de Herbert Ross, que le valió su primera nominación al Oscar. El éxito de ‘Pretty Woman’ (1990), de Garry Marshall, la convirtió en un fenómeno global, y su presencia en superproducciones como ‘Hook: El capitán Garfio’ (1991), de Steven Spielberg, o ‘El informe pelícano’ (1993), de Alan J. Pakula, consolidó su estatus como una de las actrices más rentables del momento.

Pese a que la química entre sus personajes era clave para el desarrollo de la película, lo cierto es que la relación entre Roberts y Nolte durante el rodaje fue de todo menos cordial. Las diferencias de carácter entre ambos pronto se hicieron insalvables y el set se convirtió en un campo de batalla. La actitud despreocupada y algo fanfarrona de Nolte chocó frontalmente con la exigencia profesional de Roberts, quien había adquirido fama de ser una actriz difícil de tratar en los sets de rodaje. La tensión se comenzó a manifestar de forma constante con discusiones entre toma y toma, lo que generó un ambiente cargado de incomodidad para el resto del equipo técnico y artístico. La rivalidad personal acabó afectando incluso a la promoción del filme, que se vio envuelta en rumores persistentes sobre sus problemas fuera de cámara. Este no fue un caso aislado en la carrera de Roberts, quien ha tenido problemas frecuentemente con otros compañeros de reparto como por ejemplo Hugh Grant, con el que compartió pantalla en ‘Notting Hill’ (1999), de Roger Michell, y quien calificó públicamente a la actriz como una compañera muy “bocona”.

Con el paso del tiempo, las rencillas entre Roberts y Nolte no hicieron sino confirmarse. La propia actriz se refirió abiertamente al conflicto en una entrevista concedida en 2003, en la que dejó clara su opinión sobre su antiguo compañero de reparto: “No me interesa hablar mal de nadie, pero al trabajar con Nick viví un infierno. Es completamente desagradable. Cada día era una batalla de egos, y él siempre iba al frente de esa guerra”, aseguró. Sus palabras no tardaron en obtener respuesta por parte de Nolte, quien también ofreció su versión de los hechos en declaraciones recogidas poco después: “No voy a negar que fue difícil. Julia no es una buena compañera de escena. Le gusta controlar todo. Cuando alguien le lleva la contraria, se pone imposible”.