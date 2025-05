La actriz lleva casi una década trabajando en un guión y cree que ya tiene suficiente experiencia para empezar a sacar adelante el proyecto.

Hoy 10:07

Jenna Ortega está lista para dirigir una película.- Así lo contó a The Weeknd en una conversación para la revista V: "Tengo un guión que sabía que iba a hacer desde hace casi 10 años. Es extraño, porque es algo en lo que pensaba cuando era más joven y cuando empecé en este campo, y es ahora cuando estoy empezando a dar los pasos para hacerlo, lo que es realmente interesante. Sólo estoy juntando las piezas del puzzle en mi cabeza. Creo que he necesitado unos cuantos años para entender el orden de las cosas. Todo lo que he hecho en mi carrera, siento que hay una razón por la que no hice esta historia en un momento anterior, pero estoy realmente entusiasmada con ella. Luego hay un par de cosas más que estoy intentando desarrollar en este momento, pero se trata estrictamente de inspirarme en otro actor o en un escritor, personajes que nunca antes había tenido la oportunidad de interpretar. Son procesos de preparación muy diferentes. Para mí siempre es divertido probar algo nuevo. Pero creo que, a menudo, para conseguir las historias que quieres que se hagan hoy en día, tienes que empezarlas tú mismo".

Aunque la actriz de 22 años planea protagonizar esta película, no cree que se ponga delante de la cámara en futuros proyectos de escritura y dirección que cree.

Jenna Ortega

Dijo: "En esta en concreto, me veo en ella, pero realmente quiero dirigir. Eso es probablemente lo principal que quiero hacer. Me lo imagino. Creo que esa es la forma en que mi cerebro quiere trabajar y pensar, y así es como veo a veces mi actuación. No quiero estar en las cosas que cree en el futuro, pero empezando, ya que he creado más apalancamiento para mí con un nombre como actriz, también puedo usar eso como un trampolín".

Jenna admitió que tiene una "necesidad incesante" de seguir impulsándose creativamente.

Dijo: "En cuanto a mis propias historias, creo que a veces cuando eres una persona creativa, o estás en cualquier tipo de campo del arte, sientes esa necesidad incesante de seguir haciendo más, de seguir probando cosas nuevas, ya sea en el medio en el que estás practicando o en otro. Es como tú con tu música, tu carrera cinematográfica y tu carrera como actor. Es tu cerebro innovador, tu cerebro quiere seguir moviéndose y tú quieres seguir dando pasos hacia delante. Así que siento que sería un proceso natural en mi carrera para mí empezar a dar esos pasos adelante".