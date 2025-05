Cerúndolo, imparable: está en semis del Masters 1000 de Madrid y alcanza el mejor ranking de su carrera

Ahora lo espera un cruce con historia: se medirá ante Casper Ruud en busca de la final.

Hoy 17:08

Francisco Cerúndolo vive el mejor momento de su carrera. Luego de eliminar a Alexander Zverev en octavos y volver al top 20, este martes dio otro paso gigante: venció al checo Jakub Mensik en tres sets y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Madrid, tras dos horas y once minutos de juego. Gracias a este triunfo, escalará al puesto 18 del ranking ATP, el mejor de su trayectoria.

El argentino se impuso por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-2, en un partido que comenzó cuesta arriba pero en el que logró revertir el panorama con carácter y solidez. Mensik, actual 23 del mundo, venía de ganarle a Novak Djokovic en la final del Masters de Miami, pero Cerúndolo fue más en los momentos clave y se quedó con una victoria de peso.

Con este resultado, Fran suma su triunfo número 24 del año, lo que lo ubica entre los más ganadores del circuito, junto a figuras como Carlos Alcaraz y Alex De Miñaur. Su fuerte, sin dudas, está en el polvo de ladrillo, donde lleva 16 victorias en 21 partidos, la mejor marca del circuito en esta superficie.

Este nuevo salto en el ranking supera su mejor ubicación previa: el puesto 19 alcanzado en 2023. "En octavos fue Sascha, hoy Mensik, Comesaña unos días antes... Todos tienen servicios increíbles. Estoy muy feliz por mis actuaciones", dijo Cerúndolo, de 26 años, tras el partido.

Sobre su gran momento, fue claro: "No me puse objetivos de ranking. Solo me enfoqué en mejorar el físico, la mente y el tenis. Lo demás viene solo", expresó con madurez.

Ahora lo espera un cruce con historia: se medirá ante Casper Ruud en busca de la final, el mismo rival que lo eliminó en semifinales del Masters de Miami 2022.