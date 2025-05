¿Mac Allister al Real Madrid? El club español prepara una millonaria oferta como reemplazo de Modric

El Madrid evalúa seriamente presentar una cifra cercana a los 90 millones de euros para quedarse con el mediocampista en el próximo mercado de pases.

Hoy 17:14

El Real Madrid se prepara para una renovación profunda en su plantel y, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de Carlo Ancelotti, también se multiplican las versiones sobre posibles salidas clave. Una de las más importantes sería la de Luka Modric, ídolo y emblema del club, que podría dejar la institución a mitad de año. Su posible reemplazo ya tiene nombre: Alexis Mac Allister.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El campeón del mundo con Argentina fue adquirido por el Liverpool en julio de 2023 por 40 millones de euros, y firmó contrato hasta junio de 2028. Sin embargo, según medios británicos, el Real Madrid evalúa seriamente presentar una oferta cercana a los 90 millones de euros para quedarse con el mediocampista en el próximo mercado de pases.

Desde el entorno de Mac Allister hay señales de interés: el jugador vería con buenos ojos un cambio de Liga, aunque todavía no hay una decisión tomada. No obstante, el Liverpool no tiene intención de dejarlo ir, y ya dejó en claro que hará todo lo posible por retenerlo, amparado por el largo contrato vigente.

En el Madrid, el argentino es visto como una versión moderna de Modric, con juventud, dinámica y la experiencia de haber brillado en el Mundial. Si bien aún no hay una negociación oficial, la operación promete ser una de las bombas del mercado.