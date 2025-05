Gillian Anderson confía solo en el director Ryan Coogler para el reboot de The X-Files

La actriz se mostró entusiasmada con la posibilidad de volver como Scully, pero solo bajo la dirección del realizador de Black Panther.

Hoy 09:38

Gillian Anderson, reconocida mundialmente por interpretar a Dana Scully en The X-Files, sorprendió al revelar que está abierta a participar en el reboot de la serie, siempre y cuando el proyecto esté en manos del director adecuado. Y, para ella, ese nombre es Ryan Coogler.

Durante una entrevista en el programa This Morning del canal británico ITV1, Anderson confirmó que mantuvo conversaciones con Coogler, director de Creed y Black Panther, a quien considera “la persona perfecta” para revivir la emblemática serie de ciencia ficción.

“Hablé con él y le dije: ‘Si alguien tiene que hacerlo, creo que vos sos la persona perfecta. Mucha suerte. Llamame. Si en algún momento suena el teléfono, la propuesta es buena y se siente como el momento adecuado… quizás’”, contó la actriz.

Un giro inesperado

Durante años, Anderson fue tajante al negarse a volver a interpretar a Scully, especialmente tras la temporada de 2018. Sin embargo, la participación de Coogler, quien también estaría trabajando con el creador original de la serie, Chris Carter, parece haberle hecho cambiar de opinión.

La actriz no dudó en elogiar la capacidad de Coogler para renovar franquicias sin perder su esencia. Su trabajo en Black Panther, que fue un fenómeno cultural y obtuvo múltiples nominaciones al Oscar, y su reciente éxito en el cine de terror con Sinners, lo posicionan como una figura capaz de aportar frescura, profundidad y tensión a un universo como el de The X-Files.

Coogler rompe el silencio

En un episodio reciente del pódcast Last Podcast on the Left, Ryan Coogler confirmó que está involucrado en el reboot y que está emocionado por lo que se viene.

“Hace tiempo que tengo ganas de hacer esto, y estoy con muchas ganas de empezar. Si hacemos bien nuestro trabajo, algunos de esos episodios van a dar mucho miedo. Queremos lograr algo grande, que sea importante para los verdaderos fans de The X-Files y, al mismo tiempo, conquistar a nuevas audiencias.”

Por su parte, Chris Carter ya había anticipado en 2023 que había hablado con Coogler y lo definió como alguien con potencial para continuar la saga “porque ya hemos cubierto mucho terreno”.

El regreso de la verdad

Con la posible bendición de Anderson y la visión audaz de Coogler, el esperado regreso de The X-Files podría combinar lo mejor del legado original con una mirada renovada. Aún no se ha confirmado si Anderson retomará el icónico rol de Scully, pero su apertura marca un antes y un después.

Para los fans de siempre —y para los nuevos curiosos—, la verdad sigue ahí fuera. Y parece que muy pronto, alguien volverá a buscarla.