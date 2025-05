Angélica Ponce: "La mayoría de la gente quiere que continúe el legado de Francisco, que todavía está muy presente"

La santiagueña destacó el deseo generalizado de continuar con el legado de Jorge Bergolio.

Hoy 12:02

Angélica Ponce, santiagueña residente en Italia, habló con Radio Panorama sobre el clima previo al cónclave que elegirá al nuevo Papa.

"Se respira un ambiente de mucha incertidumbre. La mayoría de la gente quiere que continúe el legado de Francisco", cuya figura sigue muy presente en la vida cotidiana", comentó.

El cónclave comenzará la próxima semana, y mientras tanto, “los turistas se reparten entre visitar la Basílica de San Pedro y la iglesia donde descansan los restos del Papa Francisco”, relató.

Respecto a los posibles sucesores, Ponce señaló que se mencionan nombres de candidatos italianos y filipinos. “Parolin y Cupich, por ejemplo, tienen perfiles similares al de Francisco. No sé si es más un deseo popular que una posibilidad concreta, pero también se habla de un cardenal ucraniano, aunque por su juventud no se lo considera con muchas chances”.

Sobre el impacto del pontificado de Francisco, Ponce destacó que sus reformas aún se sienten. “Él logró acercar a muchas personas a la Iglesia. Creo que eso es lo que la gente quiere preservar: una Iglesia cercana, sin extremos. En mi opinión, la Iglesia ha comprendido que debe continuar en esa línea, y la gente también lo percibe. El Evangelio se vive con mayor autenticidad cuando se sigue ese camino”.

"Después de Francisco, no veo otra dirección posible. Debemos seguir construyendo sobre sus ideas para que la Iglesia siga creciendo. Aquí en Italia, muchos me dicen que, si antes no lo entendían, ahora lo valoran más. Las reuniones previas al cónclave ya han comenzado", concluyó.