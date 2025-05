Guardiola confirmó que se tomará un descanso tras su contrato con el Manchester City

El propio técnico confesó que, una vez que finalice su vínculo en julio de 2027, tomará una pausa en su carrera.

Hoy 12:41

Pep Guardiola es sinónimo de éxito en el Manchester City. Con 18 títulos en su haber, el entrenador español se convirtió en el más ganador de la historia del club. Sin embargo, en esta temporada 2024/25, su equipo no logró mantener el altísimo nivel de años anteriores, y el propio técnico confesó que, una vez que finalice su vínculo en julio de 2027, tomará una pausa en su carrera.

En diálogo con el exfutbolista Gilberto Silva para ESPN Brasil, Guardiola fue claro: "Después de mi contrato con el City, voy a frenar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso". El desgaste acumulado y los resultados de esta campaña parecen haber influido en su decisión.

La temporada actual está siendo la más floja desde su llegada en 2016. El City marcha cuarto en la Premier League con 61 puntos, a 21 del campeón Liverpool, y todavía no tiene asegurada la clasificación a la próxima Champions League. Justamente en ese torneo, el equipo quedó eliminado en los playoffs frente al Real Madrid, tras una decepcionante fase de liga. Además, ya acumula 12 derrotas en todas las competiciones, récord negativo para la era Guardiola.

"Fue un año de mucho aprendizaje. No hay una sola razón por la que este año fue difícil. Hubo muchas decisiones en mi contra. Aun así, hicimos felices a los aficionados durante los últimos diez años y eso lo vale todo", reflexionó el DT. Y añadió: "Sabía que en algún momento caeríamos, pero no esperábamos tanto. Lo que hicimos fue excepcional, ahora debemos aprender y construir de nuevo".

Pese a todo, el City todavía tiene una chance de cerrar la temporada con un título, ya que disputará la final de la FA Cup ante el Crystal Palace el 17 de mayo. Además, buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las últimas cuatro fechas de la Premier para asegurar su lugar en la próxima edición de la Champions.