Demichelis le respondió a D’Onofrio tras las duras críticas: “Me quedo con los mensajes que me mandó”

El entrenador rompió el silencio tras las fuertes declaraciones del expresidente del Millonario, quien lo acusó de “romper todo” al organizar un off the récord con periodistas que se filtró al plantel.

Hoy 13:14

El actual DT de Rayados de Monterrey y exentrenador de River, Martín Demichelis, rompió el silencio tras las duras declaraciones de Rodolfo D’Onofrio, expresidente del Millonario, quien lo acusó de “romper todo” al organizar un off the récord con periodistas que se filtró al plantel.

En conferencia de prensa, un periodista lo consultó al respecto, y Demichelis, visiblemente molesto, respondió con ironía: "¿Qué escuchaste de River? ¿Lo que dijo el expresidente? ¿Te preocupa lo que dijo?" Sin embargo, rápidamente bajó el tono y evitó escalar el conflicto: "¿Qué te puedo decir de él? Me quedo con el Rodolfo D'Onofrio que me escribió dos mensajes espectaculares dándome la bienvenida al club y la despedida el día que me fui. Los tengo en WhatsApp y me los voy a llevar a la tumba."

Las declaraciones de D’Onofrio surgieron después del último Superclásico, en el que River venció 2-1 a Boca. En una entrevista con el streaming de Olga, el exdirigente fue tajante: “No tiene carisma para llegarle a la gente y cometió un error que no lo hace ni un chico de 8 años: vos no podés hablar en off con siete periodistas y decirles que tal jugador tal cosa”. Además, reveló que tras la caída por 2-0 ante Vélez en la Copa de la Liga 2023, se comunicó con los dirigentes para pedir su salida: “Rompió todo. Les dije: ‘¡Lo tienen que echar!’”

Ese conflicto interno derivó en la salida de Enzo Pérez, ídolo y excapitán, quien no renovó su contrato y se fue a Estudiantes de La Plata. El frío saludo entre ambos en la final de la Supercopa Argentina 2024 dejó en claro que la relación nunca se recompuso.

"Demichelis se equivocó con Enzo porque era el capitán. Cuando tenés un problema en el grupo, lo hablás en privado, no con el periodismo. No podés liderar más después de eso", cerró D’Onofrio, dejando en claro que la herida en River aún no cicatrizó.