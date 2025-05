Karol G rompe el silencio sobre su relación con Anuel AA: “Fue un infierno”

En su nuevo documental, la Bichota habla por primera vez del vínculo tóxico con el reguetonero y se muestra visiblemente afectada. Anuel respondió con sarcasmo.

Hoy 17:25

El próximo 8 de mayo, Netflix estrenará Mañana fue muy bonito, el documental que repasa la gira mundial de Karol G, su proceso creativo y aspectos íntimos de su vida personal. Pero horas antes del lanzamiento, un fragmento del film se volvió viral: la artista habla por primera vez abiertamente sobre la tormentosa relación que tuvo con Anuel AA.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía que me iba a morir. Como persona no tenía ningún valor”, expresa Karol G con la voz quebrada, en una de las declaraciones más crudas del documental. Sin nombrar directamente al cantante puertorriqueño, continúa: “Sentía que no iba a poder salir de eso. Estaba sufriendo, pero no me quería ir para no sufrir. Era una pesadilla, fue un infierno”.

Las palabras de la artista —quien en sus letras y discursos promueve el empoderamiento femenino— generaron un fuerte impacto en redes sociales y entre sus seguidores, al tratarse de la primera vez que se refiere con tanta claridad a su vínculo con Anuel.

Consultado por el programa Alofoke, Anuel AA fue irónico y despectivo al responder sobre el tema: “No tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer… díganle que le ponga las tetas”.

El cruce mediático promete seguir generando repercusiones, justo en la antesala del lanzamiento de uno de los contenidos más esperados por los fans de Karol G en todo el mundo.