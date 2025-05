El abogado de Emerenciano Sena chocó a un motociclista en Chaco

Estaba libre luego de haber pagado una millonaria fianza. Ricardo Osuna fue acusado de haber embestido a un joven de 22 años. Cómo continuará la investigación del caso.

Hoy 08:14

El abogado conocido por haber defendido a Emerenciano y César Sena en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y por representar a uno de los imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, Ricardo Osuna, fue demorado por haber atropellado a un motociclista en Chaco.

El accidente vial se produjo alrededor de las 17.30 horas del viernes, en la intersección de avenida Rivadavia y calle Liniers, ubicada en la ciudad de Resistencia. Según informaron las autoridades, Osuna conducía un automóvil marca BMW, cuando embistió a un joven de 22 años.

La víctima fue identificada como Carlos Monje y confirmaron que iba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz. A raíz del impacto, el hombre sufrió diversas lesiones, por lo que tuvo que ser asistido por el personal de emergencias.

De acuerdo a la información obtenida por Diario Chaco, el joven fue ingresado en el Hospital Julio C. Perrando, en donde permanecería internado bajo observación médica. No obstante, no se dieron más detalles sobre el estado en el que se encontraría y el tipo de heridas que habría sufrido.

Mientras que las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido, se confirmó que en el lugar de los hechos trabajaron los agentes de la Comisaría Segunda Metropolitana y el personal de la Policía Criminalística.

Una de las hipótesis difundidas por Diario TAG, plantearon la posibilidad de que Osuna se hubiera encontrado en infracción, debido a que los peritos señalaron que la motocicleta circulaba por la derecha y habría tenido la prioridad de paso al tratarse de un vehículo de menor tamaño.

Por el momento, el abogado continuaría en libertad. Desde el sitio Más Contenidos afirmaron que el acusado había sido trasladado hacia la dependencia local para que declare sobre lo ocurrido, sin embargo, la Justicia todavía no habría tomado ningún tipo de temperamento sobre él.

Cabe recordar que el letrado recuperó la libertad el pasado 20 de abril, luego de haber pagado una fianza de 325 millones de pesos por una causa de abigeato. La medida había sido dispuesta por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en General San Martín, en respuesta al pedido de excarcelación presentado por la defensa del acusado.

Como parte de pago, Osuna entregó un inmueble que había sido tasado por el mismo monto establecido por la fiscal Noelia Miño. Asimismo, activaron una prohibición para que no pueda salir del país, ni acercarse a más de 100 metros de las 30 personas que estuvieron involucradas en el robo del ganado.

Entre las condiciones impuestas por el juzgado, el acusado tampoco podrá acercarse a las víctimas ni ingresar a los campos involucrados en la investigación. Además, deberá presentarse regularmente ante la Justicia.

Luego de que se confirmara la excarcelación, la defensa presentó una denuncia contra el juez de la causa ante el Consejo de la Magistratura chaqueño. Según constó en el escrito, lo acusaron por presunto mal desempeño y prevaricato, al sostener que la prisión preventiva dictada había sido “injustificada” y “arbitraria”.

El abogado había sido arrestado el 4 de marzo pasado en la localidad de La Leonesa, tras un operativo en el que hallaron más de 120 animales en campos vinculados a su nombre. Se cree que el ganado habría sido sustraído de una estancia ubicada en el paraje Laguna Patos, en Guaicurú.

Por este motivo, la Fiscalía resolvió imputarlo por abigeato, encubrimiento y resistencia a la autoridad, porque habría intentado impedir que cortaran los alambrados que conformaban la cerca del predio. Además, se le dictó prisión preventiva con el argumento de que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Desde ese entonces, el letrado permaneció detenido por un total de 41 días hasta el día de su liberación. No obstante, continúa imputado en la causa, por la que la defensa criticó por la presunta falta de fundamentos jurídicos.