Luz quedó al borde de una sanción severa en Gran Hermano

Luz Tito recibió un terrible castigo en Gran Hermano tras protagonizar un escándalo al intentar sacar productos de la valija de su novio.

Hoy 09:18

La convivencia en Gran Hermano no para de generar conflictos entre los participantes, y en esta oportunidad, Luz Tito se vio envuelta en una maniobra que la dejó al borde de una sanción severa. Tras la salida de su novio Alberto, conocido como "Pestañas", Luz cometió un error que rápidamente enfureció a Gran Hermano, quien no dudó en castigarla fuertemente.

El reclamo de Luz que desató la furia de Gran Hermano

Todo comenzó cuando Luz se encargó de armar la valija de su novio para su salida de la casa. Al notar que faltaban algunos objetos, decidió ir directamente al confesionario para hacer un reclamo a Gran Hermano.

"¿Me devolvieron por el box las dos cremitas que le habían sacado al Pestañas? ¿Y la botella de DGO? Porque yo también se la di para que se la lleve y no está en la valija", preguntó Luz.

Sin embargo, Gran Hermano le respondió de manera tajante: "Yo solo abro las valijas cuando ustedes me lo autorizan para ingresarles algo. ¿Necesitás la valija para buscarla?", preguntó el Big, antes de que Luz confirmara que efectivamente la necesitaba.

En ese momento, Luz recogió la valija y comenzó a sacar cosas, sin imaginar que su maniobra sería vista. Cuando retiró una botella, Sandra, otra de las participantes, la alertó: "¿Se puede sacar la botellita de acá?" Luz, al percatarse de la situación, hizo un gesto para que Sandra callara, intentando mantener su acción en secreto. Sin embargo, Gran Hermano observó todo.

El fuerte reto de Gran Hermano

Ante lo sucedido, Gran Hermano no tardó en convocar a Luz al confesionario para darle un fuerte reto. "Te llamo porque anoche reclamaste que te faltan algunos productos", comenzó el Big, claramente molesto con la situación.

El tono del conductor se volvió más firme cuando agregó: "Quiero informarte que cuando nos autorizaste a abrir la valija de tu novio encontramos varios productos que pertenecían a la casa, es decir, son de todos. Esos productos no deberían haber entrado a la valija". De inmediato, la acusación de hurto comenzó a tomar fuerza.

Finalmente, Gran Hermano dejó en claro su postura: "Hay cosas que no tendrían que haber estado en la valija y vos entraste al confesionario a hacer reclamos. No entiendo cómo me preguntaste dónde están tus cosas cuando vos misma las dejaste en la valija de Alberto. Rechazo tu acusación. El hurto lo cometiste vos", sentenció, dejando a Luz al borde de una sanción severa.