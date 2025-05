Los escalofriantes dibujos de los niños encerrados durante cuatro años en la "casa de los horrores"

Los chicos, de 8 y 10 años, vivían rodeados de basura y en pañales.

Fue una vecina quien alertó a la policía sobre el caso de los nenes encerrados en una casa de la ciudad española de Oviedo, pronto rebautizada “la casa de los horrores”.

Al ingresar a la casa, los agentes encontraron a dos gemelos de 8 años y otro nene de 10, todos con barbijos y pañales.

Según se descubrió, los nenes vivían desde hace cuatro años encerrados y rodeados de basura en un imponente chalet de Fitoria, un pueblo de 155 habitantes a cinco kilómetros de Oviedo. Es decir desde que los pequeños tenían cuatro años y el mayor, seis.

A los chicos los obligaban a dormir en cunas y los dibujos de monstruos que los agentes encontraron allí dan cuenta del horror que atravesaron los nenes.

“Los niños estaban fatal, era una cosa absolutamente indignante. No malnutridos, porque alimentados sí estaban. Pero también sucios, y secuestrados, separados de la realidad completamente, y no sólo por no ir al colegio: cuando los sacamos de la casa, en el jardín, al que ni siquiera salían, vieron un caracol y se volvieron locos, fliparon”, contó un policía en un informe al que tuvo acceso el diario El Mundo.

Sus papás fueron identificados como Christian S., un filósofo alemán de 53 años que se ganaba la vida teletrabajando como freelance de recursos humanos y M. A. S., de 48 años, también alemana, aunque nacida en Estados Unidos.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, junto al Ministerio Fiscal, decretó prisión preventiva sin fianza para los padres.

El juez suspendió la patria potestad y la custodia de los menores, ahora bajo el cuidado del Principado de Asturias, tras abrirles una causa por violencia doméstica y abandono. También se investiga una posible detención ilegal, informó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La policía investiga si el miedo al covid llevó a la familia a este extremo. “Llamaba la atención el almacenamiento de medicamentos”, comentó el comisario Francisco Javier Lozano. “Había cajas por todas partes”.

Según revelaron, la madre pidió a los policías y miembros de los Servicios Sociales que tengan el máximo cuidado con sus hijos y primero les colocó tres barbijos a cada uno antes de dejarlos interactuar.

“Nos dijo: ‘Tengan mucho cuidado por favor, están muy enfermos’”, reveló una fuente a El Mundo. Sin embargo, cuando los revisaron en el Hospital Universitario Central de Asturias, se evidenció que los nenes no sufren ninguna patología.

La consejera de Derechos Sociales local, Marta del Arco, explicó a Antena 3 que los nenes están en una evaluación inicial para determinar las secuelas físicas, psicológicas y sociales por la situación de “desprotección importante que han vivido”.

“Es muy pronto para valorar realmente”, afirmó, y destacó la necesidad de darles tiempo para adaptarse a su nuevo entorno antes de una evaluación exhaustiva.