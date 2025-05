Perdió su vuelo por bailar en un aeropuerto y se convirtió en tendencia viral en TikTok

El video de Blake McGrath al ritmo de la canción 'It's All Coming Back to Me Now', ha acumulado 6,7 millones de visualizaciones. Personas de todas partes lo imitan, incluso con sus propias coreos.

En septiembre pasado, Blake McGrath, un bailarín y coreógrafo estadounidense, se encontraba en un aeropuerto de Texas para un viaje de trabajo. Mientras esperaba el embarque, recordó la vez que un amigo suyo se grabó bailando en un aeropuerto e, inspirado, hizo lo mismo. Aunque su espontánea y enérgica actuación le costó perder el vuelo —se dio cuenta demasiado tarde de que estaba en la puerta equivocada—, esta se volvió viral y toda una tendencia que ha inspirado a otros.

Desde entonces, su video de 20 segundos, donde se quita un zapato, gira y salta con gran destreza al ritmo de la canción 'It's All Coming Back to Me Now' de Céline Dion, ha acumulado 6,7 millones de visualizaciones en TikTok. McGrath, de 41 años, continúa grabando bailes en los aeropuertos y los ha convertido en su sello distintivo. Según reveló a CNN, ahora tiene en proyecto una colaboración con una aerolínea y aeropuertos de todo el mundo comentan con frecuencia sus videos virales y lo animan a que los visite.

Personas de todas partes han intentado imitarlo y otros se han ingeniado sus propias rutinas. Bailarines de países como Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Canadá se han sumado a la iniciativa, informó en marzo The Washington Post. "Es un desafío divertido para nosotros, como bailarines, probar estos giros y trucos", afirma Taylor Hamm, quien se vio inspirada por Blake para bailar en un aeropuerto a las 6 de la mañana.

La impresionante habilidad, expresividad, e incluso teatralidad que exhibe este profesional contrasta con la monotonía que suele caracterizar los aeropuertos y es quizás lo que lo ha hecho tan popular. Si bien esto podría resultar un desafío si no se es un bailarín entrenado, quienes no lo son también se han dejado llevar por el baile. "Ha provocado muchísima alegría en todo el mundo, lo cual es realmente genial", comenta McGrath, asegurando que no ha sabido de nadie más que haya perdido su vuelo por estar bailando.

